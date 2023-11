Musk nel kibbutz degli orrori: "Bisogna fermare Hamas"

Il governo israeliano e Elon Musk hanno raggiunto un accordo su Starlink. Il tycoon sudafricano, in visita a Tel Aviv, ha acconsentito a rendere disponibile la sua rete satellitare di connessione a Internet nella Striscia di Gaza solo con il permesso delle autorità dello Stato ebraico. La notizia è stata diffusa su X dal ministro delle Comunicazioni israeliano Shlomo Karhi: “ Mi congratulo con Musk per aver raggiunto un'intesa di principio con il ministero delle Comunicazioni sotto la mia guida. Come risultato di questo importante accordo, le unità satellitari Starlink possono essere utilizzate in Israele solo con l'approvazione del ministero delle Comunicazioni israeliano, inclusa la Striscia di Gaza ”.

A ottobre, il proprietario di SpaceX aveva dichiarato la sua intenzione di attivare il servizio nell’exclave palestinese per ripristinare le comunicazioni, interrotte con l’inizio dei bombardamenti israeliani, e facilitare il lavoro delle organizzazioni non governative. Un gesto, questo, simile a quello fatto dal miliardario poco dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, dove oggi Starlink è la colonna portante delle comunicazioni civili e militari di Kiev. L’idea, però, aveva incontrato l’opposizione delle autorità israeliane, che si erano dette pronte a impedire con ogni mezzo l’attivazione della rete satellitare nella Striscia. Secondo il governo di Tel Aviv, infatti, Hamas avrebbe potuto utilizzarla per i propri scopi. È probabile che Musk abbia fornito assicurazioni sufficienti sul monitoraggio e la sicurezza delle comunicazioni tali da convincere lo Stato ebraico.

Durante la sua visita, il fondatore di Tesla ha anche incontrato a Gerusalemme il presidente Isaac Herzog, con cui ha discusso della lotta all’antisemitismo sul suo social network. Il tycoon, infatti, è stato accusato di diffondere sentimenti anti-ebraici dopo aver risposto “ Hai detto l’esatta verità ” al post di un utente che accusava gli ebrei di “ incoraggiare l’odio contro i bianchi ”. Alla loro riunione hanno partecipato anche i parenti degli ostaggi ancora in mano ad Hamas.