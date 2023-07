Germania, l'estrema destra nel mirino dell'intelligence: "Incompatibile con la costituzione"

C'è grande entusiasmo nell'estrema destra tedesca. Con il 65,7% dei consensi, Alternative für Deutschland ha eletto, durante il Congresso del partito svoltosi sabato a Magdeburgo, capitale del Land Sassonia-Anhalt, nella Germania orientale, Maximilian Krah: sarà lui a guidare la campagna per le prossime elezioni europee. L'eurodeputato della Sassonia, membro del consiglio esecutivo federale dell'AfD dal 2022, è stato infatti designato come capolista, sostenuto dall'ala più radicale del partito che fa capo a Björn Höcke, già osservato speciale dellintelligence interna nel 2019 per le sue posizioni.

" Ora siamo il partito di destra più entusiasmante di tutta Europa " ha rimarcato Krah durante il suo discorso. Il congresso si è svolto in una clima di tensione nella città di Magdeburgo, dopo che il partito ha votato per rafforzare i suoi legami con altri partiti della destra europea nel gruppo di Identità e Democrazia (Id) nel quale è presente anche la Lega, con la previsione di eleggere almeno 20 eurodeputati alle prossime elezioni europee del 2024. La formazione politica, che continua a crescere, vive un momento di grande popolarità, toccando il 22% nei sondaggi, appena dietro i conservatori di Merz e davanti ai socialdemocratici (Spd) del cancelliere Olaf Scholz. Momento positivo suggellato dall'elezione, per la prima volta nella sua storia, di un sindaco iscritto al partito, nella Sassonia-Anhalt.

L'allarme dell'intelligence interna

L'ascesa dell'Afd preoccupa il presidente dell'intelligence interna Bfv, Thomas Haldenwang. Quest'ultimo ha dichiarato ai media tedeschi che l'ultimo congresso dell'Afd, nel quale i delegati hanno eletto candidati appoggiati dall'estrema destra del partito per le prossime elezioni europee, rappresenta " uno sviluppo preoccupante " e dimostra ancora una volta " la nostra valutazione sul fatto che ci sono forti correnti anticostituzionali all'interno del partito la cui influenza continua a crescere ". L'elenco completo dei candidati e il programma del partito per le elezioni del Parlamento europeo non sono ancora definitivi, ha aggiunto, ma è già chiaro che " persone che hanno attirato l'attenzione in passato con posizioni non compatibili con il nostro ordine costituzionale libero e democratico, faranno parte del gruppo AfD nel prossimo Parlamento europeo ".

E ora in Germania c'è chi ipotizza di mettere al bando il partito: un'ipotesi choc che avrebbe inevitabilmente gravi ripercussioni, dato che non parliamo di un partitino che raccoglie l'1% ma di una formazione che, a dieci anni dalla fondazione, ha una sua storia e un suo elettorato fedele. Ad approfondire la possibilità di mettere al bando l'AfD è stato, di recente, il German Institute for Human Rights (Gihr), che fa parte della rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani ed è stato co-fondato dall'Unione europea stessa.

Obiettivo: indebolire l'Unione europea