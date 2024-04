Amministrative Polonia: Tusk tiene ma il Pis di Kaczynski è primo partito

In Polonia sta per chiudersi una domenica di elezioni amministrative, considerata un vero e proprio test per le prossime elezioni europee. Una cartina al tornasole per il governo filoeuropeo di Donald Tusk eletto a ottobre, dopo otto anni di esecutivo nazionalista. Gli oltre trentamila seggi sono stati aperti aperti dalle 7:00 di questa mattina e hanno chiuso alle 21.00. Gli elettori erano chiamati a eleggere i sindaci e i membri dei consigli comunali e delle assemblee provinciali. In tutto, quasi 190.000 i candidati registrati per le cariche di governo locale.

I primi exit poll

La coalizione pro-europea è riuscita a mantenere il suo peso politico anche dopo le temute elezioni locali, ma il PIS nazionalista-populista di Jaroslaw Kaczynski è il primo partito con il 33,7% dei voti a livello di assemblee regionali. Sempre secondo i primi dati, la Coalizione civica del premier Tusk ha ottenuto il 31,9% mentre la Terza via cristiano democratica ha avuto il 13,5% e la Sinistra il 6,8%. I tre partiti sono alleati per garantire la maggioranza al governo Tusk. L'estrema destra di Confederazione, il solo possibile alleato del PiS ha ottenuto il 7,5% dei voti.

"Abbiamo rifatto il 15 ottobre anche in aprile", ha esultato Tusk. Oltre alle assemblee regionali, gli elettori hanno rinnovato anche i sindaci e i consiglieri locali. La Coalizione civica ha vinto al primo turno l'elezione del sindaco nei suoi bastioni principali, Varsavia e Gdansk. Nella capitale è stato riconfermato il sindaco uscente Rafal Trzaskowski. Ma il leader del PiS ha commentato citando lo scrittore americano Mark Twain quando disse "l'annuncio della mia morte è decisamente prematuro".

Le previsioni e i sondaggi in queste settimane

Le elezioni hanno "il valore di un plebiscito per i partiti politici vincenti", ha dichiaratoall'AFP Stanislaw Mocek, politologo dell'Università Collegium Civitas di Varsavia. La formazione principale della coalizione di governo filo-europea, la Coalizione civica del primo ministro Donald Tusk (Ko, al centro) ha guidato la corsa insieme alla formazione Diritto e Giustizia (PiS), euroscettica e anti-immigrazione. Durante la campagna elettorale, Tusk ha sottolineato la svolta che questo Paese di 37 milioni di abitanti, uno dei 27 Stati membri dell'Unione Europea, avrebbe realizzato in caso di vittoria.

"Oggi in Polonia tutti noi, con difficoltà e seriamente, stiamo ricostruendo lo stato di diritto", ha dichiarato.