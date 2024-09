Austria, trionfa l'estrema destra dell'Fpö: è sopra il 29%

Ascolta ora 00:00 00:00

Secondo i primi exit poll che provengono dall'Austria, si conferma l'ascesa della destra radicale di Fpö, il Partito della Libertà, che ha ottenuto il miglior risultato della sua storia, battendo persino il record del 1999. Secondo le prime proiezioni, infatti, il Partito della Libertà (Fpö), è in testa con il 29,1% dei consensi. Al secondo posto i conservatori dell'Övp (Partito Popolare Austriaco) con il 26,2%, mentre il Partito Socialdemocratico Austriaco (Spö) è al terzo posto con il 20,4%.

Secondo i media austriaci, la competizione tra il partito liberale Neo e i Verdi per la quarta posizione è molto serrata, con l'8,8% per i primi e l'8,6% per i secondi. Il Partito della Birra si ferma al 2,1% e difficilmente raggiungerà il 4% necessario per entrare nel Consiglio nazionale, lo stesso vale per il Partito Comunista Austriaco (Kpö), che è al 2,9%.

Trionfo storico per la destra