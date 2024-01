Biden all'attacco: "Trump è pronto a sacrificare la democrazia"

In un discorso pronunciato a a Valley Forge, in Pennsylvania, luogo storico della guerra d’indipendenza americana, il presidente Usa Joe Biden torna ad attaccare in modo frontale il suo principale avversario. Trump, afferma il presidente senza esitazioni, è pronto a "sacrificare" la democrazia americana. L'affondo, con cui Biden spera di risollevare la propria candidatura, punta altresì a evidenzxiaere i gravi rischi che, a suo dire, il tycoon porterebbe alla democrazia.

"La campagna di Donald Trump è ossessionata dal passato, non dal futuro. (Lui) è pronto a sacrificare la nostra democrazia per ottenere il potere", ha detto il presidente. "La domanda più urgente del nostro tempo è se la democrazia sia ancora la causa sacra dell’America. Questo è il senso delle elezioni del 2024" . Sembra la riedizione moderna dell'eterna lotta tra il bene e il male. Eppure anche questo, forse, può servire per rinserrare i ranghi della propria parte politica, mobilitando la base democratica, al fine di risalire la china, visto che i sondaggi danno il presidente indietro rispetto a Trump.

Biden non perdona a Trump di essersi rifiutato di denunciare la violenza politica, soprattutto dopo i fatti del 6 gennaio 2021 (l'assalto al Congresso). "Ascoltatemi chiaramente: dirò quello che Donald Trump non dirà. La violenza politica non è mai e poi mai accettabile nel sistema politico degli Stati Uniti, mai, mai, mai. Non c'è posto in una democrazia per la violenza politica" . Ed ha aggiunto quello che pensa di quei giorni difficili per gli Stati Uniti: chi ha preso parta all'assalto del Campidoglio era insurrezionalista, non un patriota, aggiungendo che la rivolta è stata un "assalto violento", non una protesta pacifica. "Cercando di riscrivere i fatti del 6 gennaio - ha aggiunto il presidente - Trump sta cercando di rubare la storia nello stesso modo in cui ha cercato di rubare le elezioni. Ma sapevamo la verità perché l'abbiamo vista con i nostri occhi".