Biden ha il Covid: salta l'intervento a Las Vegas. E lui per la prima volta pensa al ritiro

Niente convention a Las Vegas per Joe Biden: il presidente è stato trovato positivo al Covid dopo aver effettuato un test. Ad annunciarlo è la Casa Bianca, che riferisce di "sintomi blandi" per Biden. È rientrato in Delaware dove sarà sottoposto ad autoisolamento. Dalla sua residenza, ha aggiunto la Casa Bianca, Biden continuerà a lavorare. " I suoi sintomi rimangono lievi, la sua frequenza respiratoria è normale a 16, la sua temperatura è normale a 97,8 (Farenheit, ndr) e la sua pulsossimetria è normale al 97% ", si legge nella nota del medico della Casa Bianca.

" Il presidente ha presentato questo pomeriggio (ieri, ndr) sintomi delle vie respiratorie superiori, tra cui rinorrea (naso che cola) e tosse non produttiva, con malessere generale ", si legge nella nota del medico, che sottolinea come, sebbene le condizioni generali fossero abbastanza buone, si è preferito sottoporre il presidente a un test per il Covid, che è poi risultato positivo. Anche negli Stati Uniti si registra un nuovo incremento dei casi, per questo motivo è stato preferito un controllo prima di sottoporre il presidente a uno stress come quello di un incontro pubblico.

" Mi sento bene ", ha detto Biden ai giornalisti salendo a bordo dell'Air Force One prima di dirigersi verso la sua casa di vacanza di Rehoboth. Le immagini televisive lo hanno mostrato mentre si imbarcava, con passo incerto, sull'aereo presidenziale senza indossare la mascherina. Una circostanza che è stata sottolineata dai commentatori televisivi Usa. Probabilmente il presidente non voleva mostrarsi in pubblico con la mascherina per non trasmettere il messaggio di essere debilitato ma non è escluso che l'abbia indossata una volta salito a bordo.

" Ero al telefono con il presidente Biden che ha voluto condividere la sua profonda delusione per non aver potuto unirsi a noi questo pomeriggio. Il presidente è stato a molti eventi, come tutti sappiamo, ed è appena risultato positivo al Covid ", ha dichiarato presidente e Ceo di UnidosUs, Janet Murquia, che avrebbe dovuto ospitare la visita di Biden, prima dell'annuncio della Casa Bianca. In questi giorni proseguiranno le discussioni sull'opportunità di proseguire con la candidatura per un secondo mandato.

Le pressioni su Biden sono molto forti e lo stesso, riferisce la Cnn, avrebbe chiesto ai suoi consiglieri se Kamala Harris " può vincere " la sfida di novembre con Donald Trump.

il Presidente ha detto a entrambi i leader che è il candidato del partito, che intende vincere e che non vede l'ora di lavorare con entrambi per far passare il suo programma dei 100 giorni per aiutare le famiglie dei lavoratori

Ma il portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, riportando il messaggio che presidente ha rivolto ai leader democratici di Camera e Senato,, incontrati nei giorni scorsi, ha spiegato che "". Nancy Pelosi, riferisce la Cnn, avrebbe detto in privato a Biden che lui avrebbe poche chance di vincere le elezioni ma il presidente avrebbe respinto la valutazione dell'ex speaker dem della Camera.