Biden come Trump: documenti segreti trovati nel suo ex ufficio

Joe Biden come Donald Trump. Alcuni documenti classificati risalenti al periodo in cui Biden era vicepresidente sono stati trovati dai suoi avvocati nel suo ex ufficcio presso il Penn Biden Center, un think tank di Washington, quando era professore onorario della University of Pennsylvania, tra il 2017 e il 2019. I documenti sono stati rinvenuti il 2 novembre scorso, prima delle elezioni di midterm, e includono, come sottolinea la Casa Bianca in una nota, un " piccolo numero di documenti con contrassegni classificati ". Gli archivi nazionali sono stati informati e hanno preso possesso dei documenti il ​​giorno successivo. Come spiega il New York Times, i funzionari non hanno descritto con precisione la mole di documenti coinvolti, che tipo di informazioni includono o il loro livello di classificazione.

Possibile inchiesta ai danni di Biden

" I documenti non sono stati oggetto di alcuna precedente richiesta o inchiesta da parte degli archivi ", ha dichiarato in una nota il consigliere speciale della Casa Bianca Richard Sauber. " Gli avvocati personali del presidente hanno collaborato con gli archivi nazionali e il Dipartimento di Giustizia per garantire che tutti i documenti dell'amministrazione Obama-Biden siano adeguatamente in possesso degli archivi ". Biden ha usato quell'ufficio dalla metà del 2017 fino all'inizio della campagna presidenziale del 2020: i suoi avvocati lo stavano sistemando per liberare lo spazio quando hanno trovato i documenti riservati. Qualcosa, però, non torna: la Casa Bianca afferma che il presidente sta collaborando con il Dipartimento di Giustizia, ma non spiega perché abbia aspettato più di due mesi per annunciare la scoperta dei documenti. Ora che succede? Dal punto di vista giudiziario, come riporta Fox News, il procuratore generale Merrick Garland ha incaricato il procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell'Illinois, John Lausch, di esaminare i documenti. Secondo le fonti anonime citate dal Nyt, inoltre, Lausch avrebbe condotto una prima indagine ai sensi di un regolamento del Dipartimento di Giustizia che consente a un procuratore generale di nominare un consulente speciale.

Il presidente non risponde alle domande