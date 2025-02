Il braccio teso di Bannon è un caso. E Bardella annulla la partecipazione alla convention di Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente del Rassemblement National Jordan Bardella ha deciso di annullare il suo discorso alla convention trumpiana in corso a Washington, dopo la bufera per il braccio teso di Steve Bannon, ex consigliere proprio di Donald Trump. Il fedelissimo avrebbe dovuto prendere la parola oggi pomeriggio a Washington ma, come confermato in una nota, ha “deciso di annullare il suo discorso” dopo “il gesto che fa riferimento all’ideologia nazista” commesso giovedì da Bannon.

Intervenuto sul palco della Conservative Political Action Conference (CPAC) nella giornata di ieri, l’ideologo del Maga ha ostentatamente allungato il braccio durante il suo discorso. Bardella ha tenuto a precisa che l’episodio è accaduto “mentre non ero presente in sala”. Una volta saputo quanto accaduto, ha preso "la decisione immediata di annullare l'intervento previsto per questo pomeriggio". Come evidenziato dal Rassemblement National, Bardella avrebbe dovuto evocare i "legami tra gli Stati Uniti e la Francia come anche la recente dinamica elettorale dei partiti patrioti in Europa".

Alla convention trumpiano

partecipano i leader di tutti i principali movimenti e partiti conservatori, l’evento di chiusura vedrà protagonista Trump. Tra gli interventi previsti, al momento, anche quello da remoto del primo ministro italiano Giorgia Meloni