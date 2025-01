Musk, bufera sul saluto romano. "Cercate sporchi trucchi migliori"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il pubblico della Capital Arena di Washington Dc esplode in un boato quando Elon Musk fa il suo ingresso nel palazzetto in cui dopo poche ore si svolgerà la parata presidenziale alla presenza di Donald Trump. Quando Musk inizia il suo intervento è il primo pomeriggio e Trump ha già giurato come presidente degli Stati Uniti affermando nel suo discorso di voler «piantare la bandiera a stelle e strisce su Marte». Musk è euforico e alza più volte le mani al cielo in segno di gioia prima di ringraziare i sostenitori di Trump nell'arena: «Voglio solo dire grazie per averlo reso possibile» e, dopo essersi battuto il petto, alza il braccio teso verso l'alto.

Il gesto non sfugge ai giornalisti e agli utenti social e in pochi minuti X, Facebook, Instagram sono inondate di commenti da tutto il mondo in cui Musk viene accusato di aver fatto il saluto fascista, in particolare in Europa. Tra i presenti alla Capital Arena in molti non ci fanno caso e, quando chiediamo come interpretano il gesto di Musk, le risposte sono essenzialmente di due generi.

C'è chi dice «si tratta di un modo di indicare verso l'alto il cielo e quindi Marte», chi invece vede un riferimento all'antica Roma e ai gladiatori. In effetti è lo stesso Elon Musk a rispedire al mittente attacchi e critiche affermando che che i suoi avversari hanno bisogno di «trucchi sporchi migliori» e aggiungendo che l'«attacco tutti sono Hitler è così logoro».

La tesi del riferimento all'antica Roma è sostenuta anche da Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia. Stroppa ha prima pubblicato il video del discorso di Musk affermando: «L'Impero Romano è tornato, a cominciare dal saluto romano» per poi eliminare il tweet e sostituirlo con un altro post: «Quel gesto, che alcuni hanno scambiato per un saluto nazista, è semplicemente Elon, che è autistico, mentre esprime i suoi sentimenti dicendo Voglio darti il mio cuore, ed è esattamente ciò che ha comunicato al microfono", ha spiegato Stroppa sottolineando: «A Elon non piacciono gli estremisti!».

In un altro post ha poi aggiunto: «I riferimenti sono esclusivamente legati all'antica Roma. Per questo ho scritto Roman Empire, rivolgendomi agli utenti americani che hanno visto il gesto di saluto nella serie Hbo su Roma».

Come scrive su The Spectator Brendan O'Neill: «Nessuno di noi sa cosa sta succedendo nella mente di Musk. Non sono convinto che lui stesso lo sappia per metà del tempo. Ma siamo davvero destinati a credere che uno degli imprenditori più famosi al mondo abbia deciso di fare coming out come fanboy di Hitler all'inaugurazione del 47° presidente degli Stati Uniti? Non vi sembra un po' inverosimile?».

In effetti il riferimento all'antica Roma è un'ossessione in particolare nel mondo repubblicano che considera gli Usa il nuovo impero romano e fa un vasto utilizzo della simbologia nella comunicazione.

Tra i sostenitori di Trump arrivati alla Capital Arena ci sono anche alcuni giovani vestiti da senatori dell'Antica Roma con la tunica e un cartello con il volto di Trump: «È il nostro imperatore» ci dicono. Speriamo non lo salutino con il braccio teso altrimenti chi lo spiega alla sinistra italiana ed europea.