Lo scandalo sessuale e le dimissioni: bufera sulla leader delle mamme anti-gay negli Usa

Bridget Ziegler, cofondatrice dell'organizzazione "antiwoke" di genitori conservatori della Florida Moms for Liberty, è stata costretta a dimettersi dal Board dell'autorità scolastica della contea di Sarasota, in Florida, dopo le pressioni ricevute negli ultimi giorni. Nei giorni scorsi, infatti, i membri del consiglio scolastico - compresi i due sostenuti dal governatore Ron DeSantis - hanno approvato una risoluzione in cui si chiedeva a Ziegler di lasciare la sua posizione dopo che si è diffusa la notizia di uno scandalo sessuale che la riguarda direttamente. Suo marito, il presidente del Gop della Florida, Christian Ziegler, è infatti indagato per un presunto stupro.

Lo scandalo travolge la coppia repubblicana

Secondo il Florida Trident, che per primo ha riportato le accuse nei confronti dei coniugi Ziegler, l'influente coppia di repubblicani avrebbe avuto una relazione sessuale di svariati anni con la donna che ha sporto denuncia alla polizia. Oltre alle accuse di violenza, la rivelazione che Bridget Ziegler abbia avuto una relazione omosessuale ha scatenato le accuse di ipocrisia nei confronti della donna, che ha appoggiato anche la legge "Don't say gay" del governatore DeSantis e si è più volte scagliata contro quella che definisce la " propaganda Lgbt ".

Secondo i democratici, le accuse sono in contrasto con la retorica della coppia circa i "valori della famiglia". " Il livello di ipocrisia di questa situazione è sbalorditivo ", ha dichiarato la presidente del Partito Democratico della Florida Nikki Fried in un comunicato. Per quanto concerne l'indagine che coinvolge il compagno, Bridget Ziegler ha detto alla polizia che lei, suo marito e la donna che ha poi sporto denuncia avevano fatto sesso insieme un anno fa. Secondo una dichiarazione giurata del mandato d'arresto, Christian Ziegler e la vittima si conoscevano da più di 20 anni, riferisce la testata Politico. Il giorno del presunto stupro, Christian Ziegler e Bridget Ziegler hanno tentato di organizzare un appuntamento con la vittima, che si è tirata indietro dopo aver appreso che Bridget non sarebbe stata presente. Non risulta essere indagata.

Le dimissioni

Per qualche giorno Bridget Ziegler ha resistito alle pressioni e al voto dei quattro membri del consiglio scolastico che hanno chiesto la sua rimozione. Poi ha dovuto rassegnare le dimissioni dopo che nello stesso partito repubblicano molti chiedevano la sua testa. " Sono delusa " ha detto. " Faccio parte di un altro consiglio pubblico e la questione non è stata sollevata e siamo riusciti a portare avanti gli affari del consiglio ", ha rimarcato durante la riunione del consiglio scolastico, riferendosi alla sua posizione nel consiglio che gestisce i terreni del parco divertimenti di Disneyland.