"Questa è San Francisco". E DeSantis mostra una foto choc

Un dibattito che non ha risparmiato colpi sotto la cintura quello andato in onda su Fox News tra il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, e il rivale democratico della California, Gavin Newsom. Da tempo i due governatori avevano promesso di voler duellare in diretta tv, e così è stato, con il 45enne del Gop - indietro di 50 punti nei sondaggi nei confronti dell'ex presidente Donald Trump nelle primarie repubblicane - che ha mostrato una foto shock della città di San Francisco che ha piuttosto messo in imbarazzo Newsom, nato proprio a nato nella "Fog City" il 10 ottobre 1967, e per 8 anni sindaco della sua città, dal 2003 al 2011, prima di assumere la carica di luogotenente della California e poi di governatore dello stato nel 2019. L'esponente repubblicano ha infatti mostrato una mappa delle feci segnalate nelle strade della città californiana. "Ci sono un sacco di tracciati, e forse vi chiederete: 'Che cos'è questo tracciato?'. Beh, questa è un'app in cui vengono tracciate le feci umane che si trovano per le strade di San Francisco, e si vede come quasi tutto sia coperto " ha accusato DeSantis, mostrando la mappa.

Due Americhe a confronto

La mappa che DeSantis ha mostrato durante il dibattito è stata creata nel 2019 da OpenTheBooks.com, un'organizzazione no-profit che ha realizzato diverse mappe utilizzando i dati raccolti attraverso le richieste del Freedom of Information Act e i dati disponibili pubblicamente. Il fondatore e amministratore delegato Adam Andrzejewski ha dichiarato che la missione dell'organizzazione è la supervisione e la trasparenza del governo. In passato, l'organizzazione ha diffuso mappe che documentano gli avvistamenti di topi a New York.

DeSantis ha poi preso di mira Newsom per aver ripulito la città in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping all’inizio di novembre; duro scontro anche sulla politica Covid, con il repubblicano che ha accusato l'avversario di ipocrisia per aver pranzato al ristorante di lusso The French Laundry durante l'emergenza pandemica e per aver mandato i suoi figli nelle scuole private mentre i suoi residenti erano ancora in isolamento. Il 45enne repubblicano ha anche detto che la California ha esaurito i camion per traslochi perché sempre più californiani si stanno trasferendo verso gli stati rossi, inclusa la Florida. " Nessuno di noi due sarà il candidato nel 2024, tu sei sotto di 41% punti su Donald Trump nel tuo Stato ", ha replicato Newsom, attaccando DeSantis per le politiche conservatrici sui diritti civili e sull'aborto. " Criminalizzi le donne e i medici " ha sottolineato il governatore californiano.

La rivalità tra i due governatori

Il dibattito moderato da Sean Hannity e andato in scena ad Alpharetta, in Georgia, ha visto i due governatori duellare su due visioni opposte di America: dalle politiche Covid alla gestione del confine meridionale e dell'immigrazione irregolare, fino alle tasse e al contrasto alla criminalità, senza dimenticare la guerra culturale tra progressisti e conservatori su razzismo e censura. Rieletto per un secondo mandato nelle elezioni dello scorso anno, Newsom intende consolidare la sua immagine di governatore ultra-progressista pragmatico per raccogliere l'eredità di Joe Biden. Come nota Politico, il governatore dem ha recentemente utilizzato il suo fondo per la rielezione per affittare alcuni spazi pubblicitari in una manciata di stati a guida repubblicana per promuovere la California come Stato santuario del diritto all’aborto, mentre altri Stati a guida Gop hanno introdotto varie restrizioni sulla scia del ribaltamento della sentenza della Corte Suprema, Roe v. Wade. Quanto a Ron DeSantis, la sua corsa alla Casa Bianca rimane sin qui deludente: messo in ombra da Trump, rischia di essere scavalcato dall'ex ambasciatrice Onu Nikki Haley, in grande ascesa nelle ultime settimane, che ora può vantare anche i soldi dei Koch per la sua campagna.