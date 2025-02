Canada, Messico e Cina in trincea. Da Ottawa subito tariffe del 25%

Ascolta ora 00:00 00:00

Canada, Messico e Cina passano al contrattacco dopo l'annuncio dei dazi da parte di Donald Trump. I due Paesi vicini degli Usa hanno immediatamente fatto sapere che imporranno tariffe doganali sulle merci americane come ritorsione per quelle decise dal tycoon, mentre il gigante asiatico assicura che ci saranno contromisure.

II leader di Ottawa Justin Trudeau sabato sera ha spiegato che «da martedì ci saranno dazi del 25% sui prodotti statunitensi per un totale di 155 miliardi di dollari canadesi», pari a 102 miliardi di euro. Il premier ammette che le prossime settimane saranno «difficili» per entrambe le parti, ma il suo «lavoro» è quello di difendere i cittadini: «Non stiamo cercando un'escalation, ma ci batteremo per i canadesi e i loro posti di lavoro», prosegue, assicurando che tuttavia «continueremo anche a fare di più con gli Stati Uniti per far crescere le nostre economie... possiamo e faremo le cose insieme, questo è il mio obiettivo». La presidente messicana Claudia Sheinbaum, da parte sua, denuncia come «calunniosa» l'accusa dell'omologo Usa secondo cui il governo di Città del Messico avrebbe legami con il traffico di droga. E in serata ha dichiarato che oggi annuncerà il suo «piano B» contro i dazi di Trump sottolineando di essere ancora in attesa della risposta del presidente americano alla sua proposta di dialogo.

Trump dice che i dazi contro la Nazione vicina sono dovuti alla sua incapacità di impedire l'ingresso del fentanyl in America e a quella che lui descrive come migrazione incontrollata. «Respingiamo categoricamente la calunnia della Casa Bianca contro il nostro governo di avere alleanze con organizzazioni criminali, così come qualsiasi intenzione di intervento nel nostro territorio - sottolinea Sheinbaum - Il Messico non vuole lo scontro. Partiamo dalla collaborazione tra Paesi confinanti. Non è imponendo dazi che troviamo soluzioni ai problemi, ma parlando e dialogando come abbiamo fatto in queste settimane con il suo Dipartimento di Stato per affrontare il fenomeno delle migrazioni».

Da Pechino, invece, il ministero del Commercio avverte che «si oppone con fermezza» ai dazi imposti dal tycoon, e assicura l'adozione di «contromisure corrispondenti per salvaguardare con decisione i propri diritti e interessi». Anticipando pure l'intenzione di ricorrere all'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) «per le pratiche illecite degli Usa» a danno del made in Cina in base alla violazione delle regole per «l'imposizione unilaterale di tariffe». Una mossa, quest'ultima, che «non solo non aiuta a risolvere i problemi, ma interrompe anche la normale cooperazione economica e commerciale tra Washington e Pechino». La Cina spera che gli Stati Uniti «considerino e affrontino i propri problemi, come il fentanyl e altre sostanze, in modo obiettivo e razionale, piuttosto che ricorrere a minacce contro altri Paesi».

E per queste ragioni il Dragone, prosegue la nota, «li esorta a correggere le proprie pratiche errate, a venire incontro alla parte cinese a metà strada, ad affrontare direttamente i problemi e a impegnarsi in un dialogo sincero». Il tutto allo scopo di «rafforzare la cooperazione bilaterale e gestire le differenze sulla base di uguaglianza, reciproco vantaggio e rispetto».