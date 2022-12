Capitol Hill, l'accusa contro Trump: "Inadatto a coprire incarichi pubblici"

Il comitato della Camera che indaga sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 ha iniziato la sua udienza pubblica finale. Il panel dovrebbe annunciare deferimenti penali al Dipartimento di Giustizia e il presidente Bennie Thompson, deputato democratico del Mississippi, ha affermato che la giuria approverà il suo rapporto finale durante l'udienza. Non sarà reso pubblico fino a mercoledì. I membri della commissione hanno promesso di pubblicare il rapporto entro la fine dell'anno poiché i repubblicani dovrebbero sciogliere il panel quando prenderanno il controllo della Camera a gennaio, secondo quanto riferisce la Cnn. Il presidente della commissione del 6 gennaio, Bennie Thompson, ha affermato che i risultati dell'indagine dimostrano che l'ex presidente Donald Trump è responsabile dell'insurrezione al Campidoglio degli Stati Uniti. " Alla fine, ha convocato una folla a Washington ", ha detto, sottolineando che Trump sapeva che i suoi sostenitori erano " armati e arrabbiati ".

Come spiega la Cnn, il comitato del 6 gennaio sta delineando il rinvio a giudizio che intende emettere contro l'ex presidente Donald Trump al Dipartimento di Giustizia e altri funzionari. Si tratterebbe di almeno tre accuse penali contro Trump, tra cui insurrezione, ostruzione di un procedimento ufficiale, cospirazione e frode ai danni del governo federale. Sostanzialmente, è un "invito" al Dipartimento di Giustizia ad aprire un'indagine ufficiale contro l'ex presidente per i reati ipotizzati.

L'accusa: "Inadatto a ricoprire incarichi pubblici"

La vicepresidente del comitato Liz Cheney, acerrima nemica di Trump, non rieletta nelle ultime elezioni, ha affermato che la garanzia del trasferimento pacifico del potere è " al centro della nostra Repubblica ". " I membri del Congresso lo ricordano ogni giorno, mentre attraversiamo la rotonda del Campidoglio. Lì, otto magnifici dipinti descrivono in dettaglio i primi giorni della nostra Repubblica ", ha affermato. " Un dipinto da John Trumbull raffigura il momento nel 1793, quando George Washington si dimise dal suo incarico, restituendo il controllo dell'esercito continentale al Congresso". Trasferimento pacifico del potere che, secondo Cheney, sarebbe stato ostacolato dall'ex presidente. Secondo Cheney, Trump è inadatto a ricoprire qualsiasi carica pubblica. " Nessun uomo che si comporta così potrà mai ricoprire una posizione. Non è adatto a nessuna carica" , ha detto la repubblicana del Wyoming.

All'inizio della nostra indagine, ha aggiunto, " abbiamo capito che decine di milioni di americani erano stati persuasi dal presidente Trump che le elezioni del 2020 erano state rubate da una frode schiacciante. E sapevamo anche che questo era assolutamente falso". Cheney ha inoltre accusato l'ex presidente di non aver ascoltato le persone intorno a lui che lo supplicavano di rilasciare una dichiarazione pubblica mirata a disperdere i suoi sostenitori e a lasciare il Campidoglio, anche se i rivoltosi avevano nel frattempo attaccato le forze dell'ordine.

"Ha abusato del suo potere". Giallo sulle donazioni raccolte