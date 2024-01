Capo della Difesa Usa in rianimazione, Biden non è stato informato

Grossa polemica, negli Stati Uniti, per il ricovero ospedaliero di un pezzo da novanta dell'amministrazione, il capo del Pentagono Lloyd Austin, 70 anni, tenuta nascosta per tre giorni al presidente Joe Biden. Il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e altri alti funzionari della Casa Bianca, come riporta il sito Politico, non avrebbero saputo del ricovero di Austin, avvenuto il primo gennaio, fino a quando il Dipartimento della Difesa ha diffuso la notizia il 4 gennaio. Sullivan ha informato il presidente poco dopo la notifica del Dipartimento della Difesa.

La cosa più grave - e sorprendente - è che per alcune complicazioni Austin è finito persino in rianimazione, senza che il capo della Casa Bianca ne fosse al corrente. Questo dettaglio, per ovvi motivi, getta alcune ombre sull'intera amministrazione, soprattutto perché avviene in un momento in cui, a livello internazionale, vi sono crisi di grossa portata come la guerra nella Striscia di Gaza e quella in Ucraina, gli attacchi degli Houti nel mar Rosso e le nuove minacce dell'Iran.

Austin recita il mea culpa, assumendosi ogni responsabilità: "Riconosco che avrei potuto fare un lavoro migliore per garantire che il pubblico fosse adeguatamente informato. Mi impegno a fare meglio. Ma è importante dirlo, questa era l'operazione e mi assumo la piena responsabilità delle mie decisioni sulla sua divulgazione" . Ha aggiunto poi di essere in via di guarigione e persino impaziente di tornare a lavorare. Non ha però fornito alcun dettaglio sul tipo di problema medico che ha avuto, solo che si è trattato di un intervento "non urgente" (o indispensabile).

Una mancanza di trasparenza, soprattutto nel tenere all'oscuro il presidente di ciò che stava avvenendo, che potrebbe avere conseguenze. Non è da escludersi, infatti, che siano chieste le sue dimissioni.

C'è stato un vuoto di potere?

Tecnicamente non si può parlare di interruzione della catena di comando, per quanto riguarda i suoi poteri come capo della Difesa. Questo perché Austin, poco prima di entrare in sala operatoria, ha trasmesso la sua responsabilità a Kathleen Hicks. Resta però un problema: questo interim sarebbe dovuto durare poche ore e non alcuni giorni, come poi è stato (visto il ricovero in rianimazione resosi necessaria).