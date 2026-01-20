Conferenza show di Trump alla Casa Bianca: mostrati i volti degli arrestati in Minnesota

Alla Casa Bianca, mentre l’attenzione dei media era rivolta alla Groenlandia e alle tensioni con gli alleati europei, Donald Trump ha aperto la conferenza stampa con una mossa inattesa. Arrivato con quasi cinquanta minuti di ritardo nel primo anniversario del suo secondo mandato, il presidente ha mostrato una serie di foto segnaletiche di presunti criminali arrestati o ricercati in Minnesota, definendoli “assassini, stupratori e spacciatori”. Per diversi minuti il presidente si è soffermato sul tema, rilanciando le sue critiche alla politica migratoria della precedente amministrazione. Un avvio definito da molti osservatori surreale, che ha subito spostato il focus dal dossier internazionale allo scontro politico interno.

"La Somalia non è neppure un Paese, non hanno nulla che assomigli ad un paese. E se lo è, è considerato il peggiore al mondo" così a proposito dei risultati della sua amministrazione nella lotta all'immigrazione irregolare. Il tycoon ha attaccato nuovamente la deputata democratica del Minnesota, Ilhan Omar, di origine somala, e gli immigrati somali, definendoli "persone con un quoziente di intelligenza molto basso".

“Non so cosa deciderà la Corte Suprema sui dazi, ma se dovessimo perdere – ed è possibile – faremo tutto il necessario per restituire centinaia di miliardi di dollari”. Con queste parole Trump ha ammesso che la sua amministrazione potrebbe soccombere nel giudizio in corso sulla legittimità delle tariffe imposte ai partner commerciali degli Stati Uniti. "Abbiamo messo fine alla stagflazione di Biden. Non abbiamo inflazione", ha aggiunto Trump. "Non so come andrà il caso ma abbiamo incassato decine di miliardi di dollari. Se perdiamo è possibile che dovremo lavorare per restituirli", ha spiegato. Nel briefing con i media, il presidente ha però rivendicato i risultati del primo anno del suo secondo mandato, mostrando ai giornalisti un dossier che elenca “365 vittorie in 365 giorni”. “Nessuno aveva mai fatto nulla di simile, l’America è in pieno boom”, ha dichiarato, ribadendo di aver ereditato “il caos” dall’amministrazione Biden.

Trump ha poi spostato l’attenzione sulla politica estera, sostenendo che il Venezuela “sta lavorando bene con noi” e annunciando la disponibilità delle aziende energetiche statunitensi a investimenti massicci nel Paese

sudamericano, “che ha più petrolio dell’Arabia Saudita”. Nel suo intervento ha anche elogiato, affermando che “gli piacerebbe” coinvolgerla nel futuro politico del Venezuela.