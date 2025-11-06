La Corte Suprema dà ragione a Trump: sui passaporti conta il sesso biologico

Vittoria di Donald Trump. La Corte Suprema americana ha autorizzato l’amministrazione a richiedere che l’indicazione del sesso biologico sui passaporti statunitensi. “Indicare il sesso alla nascita sui passaporti non viola i principi di uguaglianza di trattamento più di quanto lo faccia indicare il Paese di nascita: in entrambi i casi, il governo si limita ad attestare un fatto storico senza sottoporre nessuno a un trattamento differenziato” quanto si legge nell’ordinanza. La politica di Trump era stata bloccata da un’ingiunzione nazionale emessa da un giudice federale del Massachussets, con una corte d’appello che si era rifiutata di revocarla. Ora la Corte Suprema ha dato ragione al tycoon e un duro colpo agli attivisti transgender e non binari.

La giudice Ketanji Brown Jackson, nominata alla Corte dall'ex presidente Joe Biden, ha espresso un duro dissenso, a cui si sono uniti gli altri due esponenti progressisti della Corte. "Un simile insensato eludere l'ovvio risultato equo è diventato uno schema infelice", ha scritto la Jackson. "Così come il mio rifiuto di guardare dall'altra parte quando i principi fondamentali vengono selettivamente scartati” ha aggiunto: "Questa corte ha ancora una volta aperto la strada all'immediata inflizione di un danno senza un'adeguata (o, in realtà, nessuna) giustificazione".

I passaporti statunitensi riportano l'indicazione del sesso dal 1976, ma il Dipartimento di Stato nel 1992 ha consentito ai cittadini di scegliere un indicatore opposto a quello assegnato alla nascita, presentando una determinata documentazione medica. Poi, nel 2021, l'amministrazione del presidente Joe Biden ha permesso alle persone di selezionare l'indicatore di sesso "X" sui loro passaporti, un'opzione mirata ai cittadini intersessuali e non binari.

Appena tornato in carica, Trump ha revocato entrambi i provvedimenti. La nuova norma imponeva che i passaporti riflettessero il sesso assegnato al richiedente alla nascita e rimuoveva anche la possibilità di selezionare un indicatore di sesso con una "X". Le cause legali si sono susseguite rapidamente e, all'inizio di quest'anno, un giudice federale del Massachusetts ha impedito l'applicazione della norma. Nella sua sentenza, la giudice distrettuale statunitense Julia Kobick, indicata da Biden, ha stabilito che la norma, a prima vista, classificava i "richiedenti in base al sesso" e pertanto giustificava un controllo giudiziario più rigoroso. Una corte d'appello federale di Boston ha respinto la richiesta dell'amministrazione di bloccare l'ordinanza di quel tribunale di grado inferiore. Sebbene non fosse centrale nella sua decisione, la corte ha affermato che il governo non era riuscito a "affrontare in modo significativo" le affermazioni del tribunale di grado inferiore secondo cui la norma avrebbe potuto violare la clausola di uguale protezione della Costituzione.

L'amministrazione Trump ha presentato un ricorso d'urgenza alla Corte Suprema, sostenendo che l'ordinanza del tribunale di grado inferiore "non avesse alcun fondamento giuridico o logico".

Citando la decisione della Corte Suprema dell'anno scorso che confermava una legge statale che vietava i bloccanti della pubertà e la terapia ormonale per i minori trans, il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che una politica non discrimina in base al sesso se si applica equamente a entrambi i sessi.