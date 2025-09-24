Terrore a Dallas, cecchino spara all'agenzia Ice poi si uccide: un morto e due feriti

Due persone sono morte e una è in gravi condizioni per mano di un cecchino che si è suicidato. È il bilancio di un attacco in una base dell'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti a Dallas in Texas. Il direttore ad interim dell'ICE, Todd Lyons, ha confermato la sparatoria durante un'intervista alla CNN. "Potrebbero essere dipendenti, potrebbero essere civili in visita alla struttura, potrebbero essere detenuti", ha detto Lyons riferendosi alle persone colpite. "A questo punto, stiamo ancora lavorando su questo aspetto".



Il Segretario per la Sicurezza Interna, Kristi Noem, ha affermato che i dettagli stanno ancora emergendo, ma l'agenzia sta confermando che ci sono stati "feriti multipli e morti" presso l'ufficio sul campo. Noem ha affermato che il movente rimane poco chiaro, ma ha notato che c'è stato un aumento degli attacchi contro gli agenti dell'ICE. Decine di veicoli di emergenza sono stati avvistati lungo un'autostrada vicino alla struttura.



La struttura dell'ICE si trova lungo l'Interstate 35 East, appena a sud-ovest del Dallas Love Field, un grande aeroporto commerciale che serve l'area metropolitana di Dallas-Fort Worth, e a pochi isolati dagli hotel che servono i viaggiatori dell'aeroporto. Le telecamere del traffico vicino alla scena hanno mostrato sei corsie di un'autostrada normalmente trafficata vuote, con auto e semirimorchi fermi all'uscita dell'autostrada. L'ICE e la Homeland Security non hanno fornito immediatamente ulteriori dettagli.



Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Dallas è stato inviato alle 6:41 del mattino dopo una chiamata che segnalava una sparatoria presso o nelle vicinanze dell'ufficio immigrazione, ha dichiarato il portavoce del dipartimento Jason L. Evans in un'e-mail. Evans ha affermato di non avere dettagli confermati da condividere, definendo l'incidente attivo e in corso. Un attacco del 4 luglio a un agente di polizia ha ferito un agente di polizia, colpito al collo. Gli aggressori vestiti con abiti neri in stile militare hanno aperto il fuoco fuori dal Prairieland Detention Center ad Alvarado, a sud-ovest di Dallas, hanno dichiarato i procuratori federali.



Almeno 11 persone sono state accusate in relazione all'attacco. Un uomo armato di fucile d'assalto ha attaccato degli agenti federali mentre uscivano da una base della U.S. Border Patrol a McAllen il 7 luglio.

L'uomo, identificato come Ryan Louis Mosqueda, ha ferito un agente di polizia intervenuto sul posto prima che le autorità gli sparassero e lo uccidessero. In seguito, la polizia ha trovato altre armi, munizioni e zaini all'interno della sua auto.