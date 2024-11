Dall'endorsement al "free speech": così Elon Musk ha fatto vincere Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Una delle grandi differenze tra la campagna elettorale di Donald Trump del 2020 e quella del 2024 è stata senza dubbio il ruolo giocato da Elon Musk, il suo endorsement Trump ha infatti avuto un effetto dirompente sotto vari punti di vista.

Anzitutto ha inciso il fattore economico: pur potendo contare i repubblicani su importanti finanziatori, nel 2020 si era fatto sentire il gap con i democratici e anche Kamala Harris è riuscita a raccogliere ingenti finanziamenti. Si stima però che Musk abbia investito oltre 80 milioni di dollari nella campagna elettorale di Trump, una cifra importante e determinante in una contesa molto costosa per i candidati. Eppure, nonostante il contributo dell’uomo più ricco del mondo, il budget speso dai democratici è stato superiore a quello di Trump ma, se i soldi in politica sono importanti, non sono tutto come è emerso dalle urne.

Arriviamo così al secondo fattore legato alla comunicazione: Musk non solo rappresenta una straordinaria potenza di fuoco da un punto di vista mediatico ma riesce a intercettare un pubblico giovanile che nelle scorse elezioni Trump aveva fatto più fatica ad attrarre. La presa di posizione di Musk ha dato un nuovo slancio al movimento Maga (Make America Great Again) toccando temi considerati importanti dai giovani. In tal senso ha giocato un ruolo importante anche X e, il fatto che il proprietario di uno dei principali social network si sia schierato dalla parte di Trump, ha rappresentato un ulteriore elemento di novità.

Elon Musk inoltre è stato l’anti-eroe per eccellenza di questa campagna elettorale contrapponendosi alle “celebrities” di Hollywood, allo “star-system”, ad attori, grandi sportivi e volti noti che hanno fatto endorsement (con il senno del poi probabilmente più controproducenti che utili) a Kamala Harris.

Ieri sera, ancor prima che il risultato fosse certo, Musk ha iniziato ad esultare scrivendo su X “Game, set and match", per poi pubblicare la foto di un razzo che decolla e la scritta “il futuro sarà fantastico”. Non si è fatto attendere il ringraziamento di Trump: “Abbiamo una nuova stella, una stella è nata: Elon. È un uomo straordinario, siamo stati insieme questa notte, ha passato due settimane a Philadelphia, in diverse parti della Pennsylvania, facendo campagna per me” per poi aggiungere “dobbiamo tutelare i geni come lui”.

Ora è possibile un suo coinvolgimento nella prossima amministrazione Trump con un ruolo di primo piano nella semplificazione

amministrativa e nel taglio della spesa pubblica realizzando il suo progetto di una grande riduzione della spesa federale di due trilioni di dollari senza toccare i servizi dei cittadini. Un visionario nel governo degli Stati Uniti.