The DeFiant Ones, Trump lancia la sua piattaforma di criptovaluta

Ascolta ora 00:00 00:00

The DeFiant Ones: questo è il nome della nuova scommessa di Donald Trump. A poche settimane dalle elezioni presidenziali, l’ex capo della Casa Bianca ha annunciato il lancio di una piattaforma di criptovaluta che presenta come alternativa alle offerte delle grandi banche e istituzioni finanziarie. “Per troppo tempo l’americano medio è stato schiacciato dalle grandi banche e dalle èlite finanziarie per troppo tempo” , le parole del tycoon in un post pubblicato su X-Net e sul suo social network Truth: "È ora di resistere, insieme" .

Condiviso anche dal figlio Donald Jr., il post è diventato subito virale, ma l’imprenditore non ha fornito ulteriori dettagli sul progetto. Trump ha inoltre indicato il collegamento a un canale Telegram chiamato proprio “The DeFiant Ones”, che contava già 29 mila follower dopo pochi minuti. Un post pubblicato il 15 agosto descrive la chat come “l’unico canale Telegram ufficiale per il progetto Trump DeFi” che sta costruendo “il futuro della finanza" .

Non si tratta di una sorpresa. Protagonista di una conferenza del settore a fine luglio a Nashville, nel Tennessee, Trump aveva promesso che in caso di rielezione alla Casa Bianca sarebbe stato "il presidente pro-innovazione e pro bitcoin di cui gli Stati Uniti hanno bisogno" . A inizio agosto è stato invece reso noto che il candidato repubblicano possiede più di un milione di dollari in criptovalute. In base alle prime indiscrezioni a disposizione, la piattaforma si baserà sulla finanza decentralizzata, che permette di evitare intermediari come una banca per effettuare transazioni con terzi.

In un’intervista rilasciata al New York Post a inizio agosto, il figlio Eric aveva anticipato qualche indiscrezione: "È equa. È una garanzia a cui chiunque può accedere e farlo all'istante.

Non so se le persone si rendono conto di che sconvolgimento sia per il mondo bancario e finanziario. Spero che possiamo contribuire a cambiare le cose". Secondo Cnbc , le tempistiche del progetto combaciano con la volata finale della campagna presidenziale: seguiranno aggiornamenti.