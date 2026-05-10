Cremlino: "La guerra finirà con vittoria Russia, Witkoff e Kushner presto a Mosca"

Almeno tre persone sono rimaste uccise in attacchi russi in Ucraina, dove si sono verificati quasi 150 scontri sul campo di battaglia nelle ultime 24 ore nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Kiev e Mosca. Lo affermano i funzionari ucraini citati da Reuters online. Le tre vittime degli attacchi russi sono state riportate rispettivamente nelle regioni di Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk e Kherson, secondo quanto riportato domenica dai governatori regionali e polizia. Nella regione nord-orientale di Kharkiv, il governatore Oleh Synegubov ha affermato che otto persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in attacchi di droni contro il capoluogo regionale e gli insediamenti vicini. Sette persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite nella regione di Kherson in attacchi con droni o artiglieria a partire da sabato mattina, ha dichiarato oggi il governatore regionale Oleksandr Prokudin. Il Servizio statale per le emergenze ha affermato che le forze russe hanno attaccato uno dei suoi veicoli di soccorso nella regione di Dnipropetrovsk con un drone, ferendo un autista di 23 anni. L'aeronautica militare di Kiev ha dichiarato che la Russia ha lanciato 27 droni a lungo raggio contro l'Ucraina durante la notte - un numero inferiore al solito - ma che la difesa aerea li ha abbattuti tutti. Nel suo rapporto mattutino quotidiano, lo stato maggiore ucraino ha affermato che nelle ultime 24 ore si sono verificati 147 scontri lungo la linea del fronte. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato domenica che l'Ucraina ha violato il cessate il fuoco lanciando droni e bombardando con l'artiglieria le sue truppe. Ha affermato che le forze russe hanno abbattuto 57 droni ucraini.