Diretta | Droni sospetti, chiuso lo spazio aereo sullo scalo danese di Aalborg

Le forze di difesa ucraine hanno neutralizzato 128 droni russi di vario tipo sui 154 con cui la Russia ha attaccato l'Ucraina dalla sera di ieri, 25 settembre. Come riporta Ukrinform, lo ha riferito su Facebook il Comando dell'aeronautica militare delle Forze armate dell'Ucraina. Nella notte, a partire dalle dalle 18 di ieri, i russi hanno attaccato con 154 droni tipo Shahed e Gerbera e droni di altro tipo dalla direzione di Bryansk, Orel e Millerovo, nella Federazione Russa. Circa 80 di questi erano di tipo Shahed. L'attacco aereo è stato respinto dall'aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa dell'Ucraina. Secondo i dati preliminari, alle 07.30 (ora locale, ndr) le difese aeree avevano abbattuto o soppresso 128 droni nemici Shahed, Gerber e altri tipi di droni nel nord, sud, est e centro del Paese.

Sono stati registrati 26 velivoli senza pilota che hanno colpito 9 località, mentre altri sono caduti in un'unica località. Come riportato sempre da Ukrinform, ieri mattina le Forze di Difesa ucraine avevano abbattuto un aereo russo Su-34 in direzione di Zaporizhia.

Sospetti droni,chiuso spazio aereo scalo danese di Aalborg Lo spazio aereo dell'aeroporto di Aalborg, in Danimarca, è stato chiuso dopo l'avvistamento di droni sospetti. Lo riporta l'agenzia di stampa finlandese Stt.

Macron: «Pronti a contribuire alla sicurezza dello spazio aereo danese» La Francia è pronta a "contribuire alla sicurezza dello spazio aereo danese". Lo ha scritto su X il presidente Emmanuel Macron, dopo che alcuni droni hanno sorvolato lo spazio aereo di aeroporti civili e militari. Macron ha fatto sapere di aver avuto un colloquio con la premier danese Mette Frederiksen, a cui ha espresso «la piena solidarietà della Francia alla Danimarca dopo la ripetizione delle intrusioni di droni non identificati che hanno colpito il funzionamento dell'aeroporto di Copenaghen".

Orban: l'economia crollerebbe senza gas e petrolio dalla Russia Il premier ungherese Viktor Orban ha spiegato al presidente statunitense Donald Trump che, in caso Budapest smettesse di comprare petrolio e gas dalla Russia, l'economia nazionale andrebbe in crisi. Nel corso del consueto intervento all'emittente radiofonica «Kossuth», Orban ha evidenziato come «sono chiari gli interessi dell'Ungheria». Il premier ha ricordato il recente rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi) sull'economia ungherese, in cui si osserva che se Budapest interrompesse la sua dipendenza dalle fonti energetiche russe, la performance economica crollerebbe del 4 per cento.