Diretta | Notte di raid sull'Ucraina: attacchi alle infrastrutture energetiche, blackout diffusi

Nella notte sono stati avvistati droni nella regione di Leopoli e vicino a Khodoriv, secondo quanto riferito dall'Aeronautica Militare ucraina e riportato da Kyiv Indipendent. Esplosioni sono state segnalate anche a Burshtyn, nella regione di Ivano-Frankivsk, secondo quanto riportato da Suspilne, che cita corrispondenti locali. L'Aeronautica Militare ha segnalato "due gruppi di droni e missili nella regione di Odessa diretti verso Vinnytsia", e in seguito ha segnalato missili diretti verso Khmel'nyc'kyj e le regioni di Ternopil, Vinnytsia e Leopoli. Come riportato da Suspilne, "il rumore di un'esplosione è stato udito ad Amber, nella regione di Ivano-Frankivsk". Amber è un centro industriale, noto principalmente per la sua centrale termoelettrica. Esplosioni sono state udite anche a Vinnycja. Il capo dell'amministrazione di Vinnycja, Natalia Zabolotna, ha annunciato sui social media che la regione è bersaglio di massicci attacchi aerei da parte della Russia.