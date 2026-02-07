Diretta | Notte di raid sull'Ucraina: attacchi alle infrastrutture energetiche, blackout diffusi

Nuova escalation nella notte tra il 6 e il 7 febbraio. La Russia afferma di aver intercettato 82 droni ucraini su diverse regioni, da Volgograd a Bryansk.Kiev denuncia invece un attacco di massa contro le infrastrutture energetiche: droni e missili hanno colpito numerose oblast’, dall’Ucraina occidentale fino a Kiev e Odessa, causando blackout d’emergenza. Esplosioni sono state segnalate in più città. A Sumy un drone russo ha colpito un’auto civile, uccidendo una donna di 31 anni.
Kiev: "Non abbiamo nulla a che fare con l'attentato al generale russo"
Il ministro degli Esteri dell'Ucraina Andrii Sybiha ha affermato alla Reuters che l'Ucraina non ha nulla a che fare con l'attentato al generale Vladimir Alekseyev, gravemente ferito a Mosca. "Non sappiamo cosa sia successo a quel generale in particolare, forse si è trattato di lotte intestine russe", ha detto Sybiha.
Mosca: oltre 80 droni Kiev abbattuti nella notte
Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 82 droni ucraini ad ala fissa in volo durante la notte su diverse regioni della Russia. "Tra le 23 - ora di Mosca - del 6 febbraio e le 7 - ora di Mosca - del 7 febbraio, le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 82 droni ucraini ad ala fissa: 45 sulla regione di Volgograd, otto sulla regione di Bryansk, sei ciascuna sulle regioni di Rostov e Saratov, quattro ciascuna sulle regioni di Oryol e Tver, tre sulla regione di Kursk e uno ciascuna sulle regioni di Astrakhan, Belgorod, Voronezh, Kaluga, Lipetsk e Smolensk", ha affermato il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass.
Russia attacca infrastrutture energetiche, blackout diffusi 07
La Russia ha condotto un attacco di massa alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina nelle prime ore di questa mattina, provocando interruzioni di corrente nella maggior parte delle regioni. Attacchi sono stati segnalati in tutto il paese, compresa l'Ucraina occidentale. Nelle prime ore del mattino, l'Aeronautica militare ucraina ha segnalato attività di droni intorno alle 5:30, con droni avvistati nella regione di Leopoli, vicino alla città di Khodoriv. Poco dopo si sono udite delle esplosioni a Burshtyn, nell'oblast' di Ivano-Frankivsk. Il governatore dell'Oblast' di Leopoli, Maksym Kozytskyi, ha lanciato l'allarme per una "nuova minaccia" per la regione, affermando che sono stati rilevati missili nei pressi della vicina Oblast' di Ternopil'. Anche l'Aeronautica Militare ucraina ha riferito che missili si stavano dirigendo verso le Oblast' di Leopoli e Ivano-Frankivsk. Secondo i media locali, sono state annunciate interruzioni di corrente di emergenza anche nelle oblast' di Kiev, Odessa e Dnipropetrovsk.
droni e missili nella regione di Odessa e Vinnytsia, udite esplosioni
Nella notte sono stati avvistati droni nella regione di Leopoli e vicino a Khodoriv, secondo quanto riferito dall'Aeronautica Militare ucraina e riportato da Kyiv Indipendent. Esplosioni sono state segnalate anche a Burshtyn, nella regione di Ivano-Frankivsk, secondo quanto riportato da Suspilne, che cita corrispondenti locali. L'Aeronautica Militare ha segnalato "due gruppi di droni e missili nella regione di Odessa diretti verso Vinnytsia", e in seguito ha segnalato missili diretti verso Khmel'nyc'kyj e le regioni di Ternopil, Vinnytsia e Leopoli. Come riportato da Suspilne, "il rumore di un'esplosione è stato udito ad Amber, nella regione di Ivano-Frankivsk". Amber è un centro industriale, noto principalmente per la sua centrale termoelettrica. Esplosioni sono state udite anche a Vinnycja. Il capo dell'amministrazione di Vinnycja, Natalia Zabolotna, ha annunciato sui social media che la regione è bersaglio di massicci attacchi aerei da parte della Russia.
Kiev, drone russo colpisce auto a Sumy, morta donna alla guida
Una donna è morta nella regione di Sumy, nella comunità rurale di Mykolaiv, in un attacco di un drone russo che ha colpito un'auto civile. Il veicolo ha preso fuoco. La donna di 31 anni che era alla guida è morta. Lo riferisce l'amministrazione militare regionale di Sumy, citata da Ukrainska Pravda.