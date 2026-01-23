Vertice Putin-Witkoff-Kushner durato 3 ore: "Molto utile. Oggi trilaterale Usa-Russia-Ucraina"

Prosegue l’intensa giornata diplomatica sul fronte ucraino. A Mosca si è concluso l’incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato statunitense Steve Witkoff, definito dal Cremlino “utile sotto ogni aspetto”.In parallelo, l’Unione europea accelera sul fronte della ricostruzione: la presidente della Commissione Ursula von der Leyen annuncia progressi verso un quadro condiviso con Usa e Ucraina per la fase post-bellica. Oggi ad Abu Dhabi è atteso un cruciale incontro trilaterale Russia-Usa-Ucraina sulla sicurezza.
Cremlino: "Incontro Putin-Witkoff molto utile, oggi Usa-Russia-Ucraina in Emirati"
Il Cremlino saluta con favore l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff, affermando che è stato "utile sotto ogni aspetto" e confermando che oggi negli Emirati Arabi Uniti si terrà un trilaterale Russia-Usa-Ucraina sulla "sicurezza".
"È stato concordato che il primo incontro di un gruppo di lavoro trilaterale sulle questioni di sicurezza si terrà oggi ad Abu Dhabi", ha dichiarato ai giornalisti il ;;consigliere diplomatico russo Yuri Ushakov. La delegazione russa "si recherà ad Abu Dhabi nelle prossime ore" e sarà guidata dal generale Igor Kostyukov, alto funzionario dello Stato maggiore. "Gli americani hanno fatto molto per preparare questo incontro e sperano che sia un successo e apra prospettive di progresso su tutte le questioni relative alla fine del conflitto", ha sottolineato Ushakov. "Siamo sinceramente interessati a una soluzione attraverso mezzi politici e diplomatici" ma "finché ciò non avverrà la Russia continuerà a perseguire i suoi obiettivi sul campo di battaglia", ha aggiunto. Oggi ad Abu Dhabi si terrà anche un incontro dedicato alle questioni economiche tra Witkoff e l'inviato del Cremlino per gli Affari economici internazionali Kirill Dmitriev, ha specificato Ushakov.
Si è concluso a Mosca l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato americano Steve Witkoff, rende noto l'agenzia di stampa Tass citando il Cremlino.
Iniziato ieri sera, il vertice è durato più di tre ore e mezza. Witkoff era accompagnato dal genero del presidente americano Donald Trump, Jared Kushner; Putin era presente insieme al suo consigliere per la Politica estera Yuri Ushakov e al suo inviato per gli Affari economici internazionali Kirill Dmitriev.
Ucraina: von der Leyen: "Vicini ad accordo su pacchetto ripresa post-bellica"
"Sul pacchetto prosperità, siamo vicini a un accordo con gli Stati Uniti e l'Ucraina su un unico quadro unificato per la prosperità. Sembra che potremo aumentare la prosperità dell'Ucraina nel momento in cui verrà raggiunto un cessate il fuoco o la pace". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo informale sulle relazioni transatlantiche."Stiamo parlando di un documento unico che rappresenta la visione collettiva di ucraini, americani ed europei per il futuro postbellico dell'Ucraina - ha illustrato -. Si basa in realtà sul lavoro di valutazione dei bisogni della Banca Mondiale e propone una risposta che si basa su cinque diversi pilastri. Il primo è l'aumento della produttività attraverso riforme favorevoli alle imprese e una maggiore concorrenza sul mercato. Il secondo pilastro riguarda l'accelerazione dell'integrazione dell'Ucraina nel mercato unico dell'UE attraverso riforme in settori economici chiave". "Il terzo pilastro riguarda un significativo aumento degli investimenti. E qui è già operativo il Quadro di Investimento per l'Ucraina, parte del nostro strumento per l'Ucraina, che ci consente di utilizzare le strutture che abbiamo già costruito dall'inizio della guerra - ha spiegato -. Finora è stato il principale strumento di investimento dell'UE per il Paese e sta chiaramente dando i suoi frutti. Il quarto pilastro riguarda un più forte coordinamento dei donatori, perché non abbiamo bisogno solo di denaro pubblico, ma anche di investimenti privati. Anche in questo caso, disponiamo di una struttura solida e collaudata, già esistente attraverso la piattaforma dei donatori per l'Ucraina. Questa piattaforma riunisce i paesi del G7, la Commissione Europea, l'Ucraina e altri partner. Infine, per completare tutto ciò e garantire la prosperità dell'Ucraina, il quinto pilastro riguarda le riforme fondamentali, una precondizione", ha precisato.
L'incontro a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin, l'inviato speciale presidenziale degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner sta durando da più di tre ore. Lo riferisce Ria Novosti.