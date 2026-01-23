Vertice Putin-Witkoff-Kushner durato 3 ore: "Molto utile. Oggi trilaterale Usa-Russia-Ucraina"

"Sul pacchetto prosperità, siamo vicini a un accordo con gli Stati Uniti e l'Ucraina su un unico quadro unificato per la prosperità. Sembra che potremo aumentare la prosperità dell'Ucraina nel momento in cui verrà raggiunto un cessate il fuoco o la pace". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo informale sulle relazioni transatlantiche."Stiamo parlando di un documento unico che rappresenta la visione collettiva di ucraini, americani ed europei per il futuro postbellico dell'Ucraina - ha illustrato -. Si basa in realtà sul lavoro di valutazione dei bisogni della Banca Mondiale e propone una risposta che si basa su cinque diversi pilastri. Il primo è l'aumento della produttività attraverso riforme favorevoli alle imprese e una maggiore concorrenza sul mercato. Il secondo pilastro riguarda l'accelerazione dell'integrazione dell'Ucraina nel mercato unico dell'UE attraverso riforme in settori economici chiave". "Il terzo pilastro riguarda un significativo aumento degli investimenti. E qui è già operativo il Quadro di Investimento per l'Ucraina, parte del nostro strumento per l'Ucraina, che ci consente di utilizzare le strutture che abbiamo già costruito dall'inizio della guerra - ha spiegato -. Finora è stato il principale strumento di investimento dell'UE per il Paese e sta chiaramente dando i suoi frutti. Il quarto pilastro riguarda un più forte coordinamento dei donatori, perché non abbiamo bisogno solo di denaro pubblico, ma anche di investimenti privati. Anche in questo caso, disponiamo di una struttura solida e collaudata, già esistente attraverso la piattaforma dei donatori per l'Ucraina. Questa piattaforma riunisce i paesi del G7, la Commissione Europea, l'Ucraina e altri partner. Infine, per completare tutto ciò e garantire la prosperità dell'Ucraina, il quinto pilastro riguarda le riforme fondamentali, una precondizione", ha precisato.