Scatta la "vendetta" di Trump: licenziati i funzionari che l’hanno perseguito

Ascolta ora 00:00 00:00

A una settimana dall'insediamento, Donald Trump ha licenziato diversi funzionati del Dipartimento di Giustizia che hanno lavorato alle indagini che lo vedono coinvolto. La notizia è stata riportata dalla Cnn, secondo la quale la comunicazione è arrivata mediante una lettera del procuratore generale facente funzioni James McHenry. Di questa missiva è stato anche reso noto il contenuto, nel quale viene affermato che " il corretto funzionamento del governo dipende in modo sostanziale dalla fiducia che i funzionari superiori ripongono nei loro subordinati. Dato il ruolo significativo nell'incriminare il presidente, non credo che la dirigenza del Dipartimento possa fidarsi di te per aiutare a implementare fedelmente la sua agenda ".

Di conseguenza, conclude la comunicazione, " ai sensi dell'articolo II della Costituzione e delle leggi degli Stati Uniti, il tuo impiego presso il Dipartimento di Giustizia è con la presente terminato e sei rimosso dal servizio federale con effetto immediato ". Alcune delle persone che sono state allontanate dal Dipartimento di Giustizia hanno collaborato con il procuratore speciale Jack Smith, il cui ufficio è stato chiuso dopo che ha archiviato i due procedimenti penali contro Trump. L'intera decisione, quindi, si basa sul principio della mancata fiducia da parte dell'amministrazione nei confronti di ha perseguito chi, in questo momento, è il presidente del Paese.

Quasi contestualmente è stato annunciato che il Dipartimento di Giustizia di Trump ha lanciato un progetto speciale per indagare sui pubblici ministeri che si sono occupati dei rivoltosi del 6 gennaio. Secondo alcune fonti citate dai media americani, ai pm sono state inviate email per chiedere i documenti e le carte relative alle loro indagini. L'avvio del progetto speciale segue la grazia concessa ai rivoltosi del 6 gennaio. In pochi giorni, il presidente Trump ha già attuato alcune delle promesse fatte in campagna elettorale, anche se la grazia concessa ai 1500 rivoltosi del 6 gennaio 2021 ha suscitato non poche polemiche, anche se non è mancato chi ne ha difeso l'operato, che comunque si inserisce a pieno titolo nei diritti di un presidente in carica. " Il presidente Biden ha concesso la grazia. Il presidente Trump ha concesso la grazia mentre è entrato in carica e i presidenti nella storia lo hanno fatto.

È un potere che hanno. Non ho obiezioni al fatto che utilizzino quel potere", ha detto, giudice della contea di Waukesha ed ex procuratore generale repubblicano in una conferenza stampa.