Disavventura per il premier francese: testa il nuovo caccia e rimane incastrato per la pancia

Disavventura per il premier francese François Bayrou. Nelle ultime ore è infatti diventato virale in rete un video che risale alla giornata di mercoledì: al Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio di Parigi-Le Bourget, il premier transalpino voluto testare la comodità del nuovo modello di caccia Rafale 5. Ma non tutto è andato come previsto.

Il Rafale 5 è il nuovo mezzo di punta dell’aeronautica francese e Bayrou ha voluto rendere omaggio al gioiellino sedendosi ai comandi dell'aereo prodotto da Dassault Aviation. Ma il primo ministro, 71 anni, ha avuto qualche difficoltà a uscire: la sua silouette gli ha impedito di balzare fuori dalla cabina di pilotaggio. Alla fine, grazie all'aiuto di due presenti, è riuscito a lasciare l'aereo. Del resto il mezzo è stato pensato in base alla struttura fisica di un militare.

Le telecamere presenti alla kermesse parigina hanno immortalato l’episodio, ora in voga su tutti i social. Non sono mancate battutine e ironie, come capita sempre. Ma non è tutto. Ieri, infatti, si è presentato al Salone di Parigi-Le Bourget il presidente del Rassemblemt National Jordan Bardella, che ha voluto a tutti i costi salire a bordo dello stesso Rafale.

Una volta uscito dalla cabina di pilotaggio – con maggiore facilità rispetto a Bayrou – non ha lesinato una frecciatina al primo ministro in carica: “In realtà, usciamo abbastanza facilmente da qui”. Parole rivolte a Marine Le Pen con un sorrisino divertito. Sicuramente dedica più tempo all'esercizio fisico rispetto al fedelissimo di Macron...