Il discorso integrale di Donald Trump

Grazie. Grazie mille a tutti. Grazie davvero di cuore. Vicepresidente Vance, Speaker Johnson, Senatore Thune, Presidente della Corte Suprema Roberts, Giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti, Presidente Clinton, Presidente Bush, Presidente Obama, Presidente Biden, Vicepresidente Harris e miei concittadini: l’età dell’oro dell’America inizia proprio ora.

A partire da oggi, il nostro Paese rifiorirà e sarà nuovamente rispettato in tutto il mondo. Saremo l’invidia di ogni nazione e non permetteremo più di essere sfruttati. Per ogni singolo giorno dell’amministrazione Trump, metterò semplicemente l’America al primo posto.

Riconquisteremo la nostra sovranità. Ripristineremo la nostra sicurezza. Riporteremo in equilibrio la bilancia della giustizia. Metteremo fine all’uso vizioso, violento e ingiusto del Dipartimento di Giustizia e del nostro governo come arma. E la nostra priorità assoluta sarà creare una nazione orgogliosa, prospera e libera. Presto l’America sarà più grande, più forte e molto più eccezionale di quanto non sia mai stata prima.

Torno alla presidenza fiducioso e ottimista che siamo all’inizio di una nuova, entusiasmante era di successo nazionale. Una marea di cambiamento sta attraversando il Paese, la luce del sole si diffonde su tutto il mondo e l’America ha la possibilità di cogliere questa opportunità come mai prima d’ora. Ma prima dobbiamo essere onesti riguardo alle sfide che affrontiamo. Sebbene siano numerose, verranno annientate da questo grande slancio che il mondo sta ora testimoniando negli Stati Uniti d’America.

Mentre ci riuniamo oggi, il nostro governo affronta una crisi di fiducia. Per molti anni, un establishment radicale e corrotto ha sottratto potere e ricchezza ai nostri cittadini, mentre i pilastri della nostra società giacevano in frantumi e apparentemente in completo degrado. Ora abbiamo un governo che non riesce a gestire nemmeno una semplice crisi interna, mentre allo stesso tempo inciampa in un elenco continuo di eventi catastrofici all’estero. Non protegge i nostri magnifici cittadini americani rispettosi della legge, ma offre rifugio e protezione a criminali pericolosi, molti provenienti da carceri e istituti psichiatrici entrati illegalmente nel nostro Paese da tutto il mondo.

Abbiamo un governo che ha stanziato finanziamenti illimitati per la difesa di confini stranieri ma si rifiuta di difendere i confini americani o, cosa più importante, il proprio popolo. Il nostro Paese non è più in grado di fornire servizi di base in tempi di emergenza, come dimostrato di recente dai meravigliosi cittadini della Carolina del Nord, trattati così male; e da altri Stati che stanno ancora subendo gli effetti di un uragano avvenuto diversi mesi fa.

Oppure, più di recente, Los Angeles, dove vediamo incendi continuare a divampare tragicamente da settimane, senza alcuna forma di difesa. Si propagano tra case e comunità, colpendo persino alcuni degli individui più ricchi e potenti del nostro Paese, alcuni dei quali sono qui presenti ora. Non hanno più una casa. È interessante.

Ma non possiamo permettere che tutto questo accada. Nessuno è in grado di fare qualcosa al riguardo. Ecco perché la situazione cambierà. Abbiamo un sistema sanitario pubblico che non funziona nei momenti di calamità, eppure vi si spende più denaro che in qualsiasi altro Paese del mondo. E abbiamo un sistema educativo che, in molti casi, insegna ai nostri bambini a vergognarsi di se stessi e a odiare il nostro Paese, nonostante l’amore che cerchiamo così disperatamente di offrire loro. Tutto questo cambierà da oggi, e cambierà molto rapidamente.

La mia recente elezione è un mandato a invertire in maniera completa e totale un orribile tradimento, così come tutti i numerosi tradimenti che hanno avuto luogo, e a restituire alle persone la loro fiducia, la loro ricchezza, la loro democrazia e, in effetti, la loro libertà. Da questo momento in poi, il declino dell’America è finito.

Le nostre libertà e il glorioso destino della nostra nazione non saranno più negati. E ripristineremo immediatamente l’integrità, la competenza e la lealtà del governo degli Stati Uniti.

Negli ultimi otto anni sono stato messo alla prova e sfidato più di qualunque altro presidente nei 250 anni della nostra storia. E lungo il cammino ho imparato molte cose. Il percorso per riconquistare la nostra Repubblica non è stato facile, posso garantirvelo. Coloro che vogliono fermare la nostra causa hanno cercato di togliermi la libertà e persino la vita.

Solo pochi mesi fa, in quel bellissimo campo della Pennsylvania, un colpo di proiettile di un assassino mi ha sfiorato l’orecchio. Ma in quel momento ho sentito, e ora ne sono ancor più convinto, che la mia vita è stata salvata per un motivo. Sono stato salvato da Dio per rendere di nuovo grande l’America.

Grazie. Grazie mille.

Ecco perché ogni giorno, sotto la nostra amministrazione di patrioti americani, ci impegneremo ad affrontare ogni crisi con dignità, potere e forza. Agiremo con determinazione e rapidità per riportare speranza, prosperità, sicurezza e pace a cittadini di ogni razza, religione, colore e credo. Per i cittadini americani, il 20 gennaio 2025 è il Giorno della Liberazione.

Sotto gli ordini che ho firmato oggi, designeremo anche i cartelli come organizzazioni terroristiche straniere. E, invocando l’Alien Enemies Act del 1798, darò mandato al nostro governo di utilizzare tutto il vasto potere delle forze dell’ordine federali e statali per eliminare la presenza di tutte le reti criminali di bande straniere, responsabili di portare crimini devastanti sul suolo statunitense, incluse le nostre città e le aree urbane centrali.

In qualità di Comandante in Capo, non ho responsabilità più alta che difendere il nostro Paese da minacce e invasioni, ed è esattamente ciò che intendo fare. Lo faremo a un livello che nessuno ha mai visto prima. Successivamente, ordinerò a tutti i membri del mio gabinetto di impiegare i vasti poteri a loro disposizione per sconfiggere quella che era un’inflazione da record e abbassare rapidamente costi e prezzi. La crisi inflazionistica è stata causata da una spesa pubblica smisurata e dall’aumento dei prezzi dell’energia. Ecco perché oggi dichiarerò anche un’emergenza energetica nazionale. “Trivelleremo, amici, trivelleremo.”

L’America tornerà a essere una nazione manifatturiera e possediamo qualcosa che nessun’altra nazione manifatturiera potrà mai avere: la più grande riserva di petrolio e gas di qualsiasi Paese sulla Terra. E la utilizzeremo. La utilizzeremo. Faremo scendere i prezzi, riempiremo di nuovo fino all’orlo le nostre riserve strategiche ed esporteremo energia americana in tutto il mondo.

Torneremo a essere una nazione ricca, e sarà quell’oro liquido sotto i nostri piedi a permettercelo. Con le azioni di oggi, porremo fine al Green New Deal e revocheremo l’obbligo dei veicoli elettrici, salvando la nostra industria automobilistica e mantenendo la mia sacra promessa ai grandi lavoratori americani del settore auto.

In altre parole, potrete acquistare l’auto che preferite. Torneremo a produrre automobili in America a un ritmo che nessuno avrebbe mai potuto immaginare solo pochi anni fa. E un sentito ringraziamento ai lavoratori dell’industria automobilistica della nostra nazione per il loro voto di fiducia davvero ispirante. Abbiamo ottenuto risultati straordinari grazie al loro sostegno.

Inizierò immediatamente la revisione del nostro sistema commerciale per proteggere i lavoratori e le famiglie americane. Anziché tassare i nostri cittadini per arricchire altri Paesi, imporremo dazi e tasse sui Paesi stranieri per arricchire i nostri concittadini. A questo scopo, stiamo istituendo l’External Revenue Service, che si occuperà di riscuotere tutti i dazi, le tasse e i tributi. Si tratterà di somme ingenti che affluiranno nelle casse dello Stato, provenienti da fonti estere.

Presto il sogno americano tornerà e prospererà come mai prima. Per ripristinare la competenza e l’efficacia del nostro governo federale, la mia amministrazione istituirà il nuovissimo Dipartimento per l’Efficienza Governativa.

Dopo anni e anni di iniziative illegali e incostituzionali da parte del governo federale per limitare la libertà di espressione, firmerò anche un ordine esecutivo per porre fine immediatamente a qualsiasi forma di censura governativa e restituire la libertà di parola all’America.

Mai più l’immenso potere dello Stato sarà usato come arma per perseguitare gli avversari politici, e io ne so qualcosa. Non lo permetteremo. Non accadrà di nuovo. Sotto la mia guida, ripristineremo una giustizia equa, imparziale e uguale per tutti, nel rispetto della legge e della Costituzione. E riporteremo la legge e l’ordine nelle nostre città.

Questa settimana porrò anche fine alla politica governativa volta a ingegnerizzare socialmente questioni di razza e di genere in ogni aspetto della vita pubblica e privata. Vogliamo forgiare una società che non faccia distinzioni di colore della pelle e che sia basata sul merito. A partire da oggi, diventerà ufficialmente la linea politica del governo degli Stati Uniti riconoscere soltanto due generi: maschile e femminile.

Questa settimana reintegrerò tutti i membri delle forze armate che sono stati ingiustamente espulsi dal nostro esercito per essersi opposti all’obbligo del vaccino contro il Covid, con pieno rimborso degli arretrati. Inoltre, firmerò un ordine per impedire che i nostri soldati vengano sottoposti a teorie politiche radicali ed esperimenti sociali durante il servizio. Tutto questo finirà immediatamente. Le nostre forze armate saranno libere di concentrarsi sulla loro unica missione: sconfiggere i nemici dell’America.

Come nel 2017, costruiremo nuovamente l’esercito più forte che il mondo abbia mai visto. Valuteremo il nostro successo non solo in base alle battaglie che vinceremo, ma anche in base alle guerre che riusciremo a concludere e, forse ancor più importante, alle guerre in cui non entreremo mai.

La mia eredità più grande sarà quella di un pacificatore e unificatore. È ciò che voglio essere: un pacificatore e unificatore. Sono lieto di annunciarvi che, a partire da ieri — un giorno prima che assumessi ufficialmente la carica — gli ostaggi in Medio Oriente stanno tornando a casa dalle loro famiglie. Grazie.

L’America riconquisterà il posto che le spetta come nazione più grande, più potente e più rispettata sulla Terra, ispirando timore e ammirazione in tutto il mondo. Tra non molto, cambieremo il nome del Golfo del Messico in “Golfo d’America”. E ripristineremo il nome di un grande presidente, William McKinley, al Monte McKinley, dove deve stare e dove appartiene.

Il presidente McKinley rese il nostro Paese molto ricco grazie ai dazi e al suo talento. Era un uomo d’affari nato, e fornì a Teddy Roosevelt i fondi per molte delle grandi cose che fece, incluso il Canale di Panama, che è stato consegnato in modo insensato al Paese di Panama dopo che gli Stati Uniti — pensate un po’ — hanno speso più denaro di qualsiasi altro progetto precedente, perdendo 38.000 vite nella costruzione del Canale. Siamo stati trattati molto male a causa di questo dono sciocco che non avrebbe mai dovuto essere fatto. E la promessa che Panama ci fece è stata infranta. Lo scopo del nostro accordo e lo spirito del nostro trattato sono stati completamente violati.

Alle navi americane vengono imposti costi eccessivi e non sono trattate in modo equo, in nessun modo, forma o misura. E ciò include anche la Marina degli Stati Uniti. Soprattutto, la Cina sta gestendo il Canale di Panama, e noi non lo abbiamo ceduto alla Cina, l’abbiamo dato a Panama. Ma ce lo riprenderemo.

Soprattutto, il mio messaggio agli americani oggi è che è giunto il momento di agire di nuovo con il coraggio, l’energia e la vitalità della più grande civiltà della storia. Così, mentre liberiamo la nostra nazione, la guideremo verso nuove vette di vittoria e successo. Non ci faremo scoraggiare. Insieme metteremo fine all’epidemia di malattie croniche e proteggeremo i nostri figli, mantenendoli sani e privi di malattie.

Gli Stati Uniti torneranno a considerarsi una nazione in crescita, che accresce la nostra ricchezza, espande il nostro territorio, costruisce le nostre città, innalza le nostre aspettative e porta la nostra bandiera verso nuovi e splendidi orizzonti. Perseguiremo il nostro destino manifesto fino alle stelle, lanciando astronauti americani per piantare la bandiera a stelle e strisce sul pianeta Marte.

L’ambizione è il lifeblood — il motore vitale — di una grande nazione. E, in questo momento, la nostra nazione è più ambiziosa di qualunque altra. Non esiste un Paese come il nostro. Gli americani sono esploratori, costruttori, innovatori, imprenditori e pionieri. Lo spirito della frontiera è impresso nei nostri cuori. Il richiamo della prossima grande avventura risuona nei nostri animi. I nostri antenati americani trasformarono un piccolo gruppo di colonie, ai margini di un vasto continente, in una potente repubblica abitata dai cittadini più straordinari della Terra. Nessuno si avvicina a noi.

Gli americani hanno avanzato per migliaia di miglia attraverso terre aspre e selvagge. Hanno attraversato deserti, scalato montagne, affrontato pericoli inimmaginabili, conquistato il Far West, abolito la schiavitù, salvato milioni di persone dalla tirannia, sollevato miliardi dalla povertà, sfruttato l’elettricità, diviso l’atomo, portato l’umanità nello spazio e messo l’universo della conoscenza umana nel palmo di una mano. Se collaboriamo, non c’è nulla che non possiamo fare e nessun sogno che non possiamo realizzare.

Molti pensavano fosse impossibile per me un ritorno politico così storico. Ma come potete vedere oggi, eccomi qui. Il popolo americano ha parlato.

Mi trovo qui davanti a voi come prova del fatto che non dovete mai credere che qualcosa sia impossibile. In America, ciò che sembra impossibile è ciò che sappiamo fare meglio.

Da New York a Los Angeles, da Filadelfia a Phoenix, da Chicago a Miami, da Houston fino a qui, a Washington, D.C., il nostro Paese è stato forgiato e costruito da generazioni di patrioti che hanno dato tutto ciò che avevano per i nostri diritti e per la nostra libertà. Erano contadini e soldati, cowboy e operai di fabbrica, siderurgici e minatori, agenti di polizia e pionieri che andavano avanti senza fermarsi, marciavano con determinazione e non lasciavano che alcun ostacolo sconfiggesse il loro spirito o il loro orgoglio.

Insieme, hanno posato i binari ferroviari, innalzato i grattacieli, costruito grandi autostrade, vinto due guerre mondiali, sconfitto il fascismo e il comunismo, e trionfato su ogni sfida che hanno incontrato. Dopo tutto ciò che abbiamo vissuto insieme, ci troviamo sulla soglia dei quattro anni più grandi della storia americana. Con il vostro aiuto, ripristineremo la promessa americana e ricostruiremo la nazione che amiamo, e la amiamo davvero tanto.

Siamo un unico popolo, un’unica famiglia e un’unica nazione gloriosa sotto Dio. Quindi, a ogni genitore che sogna per il proprio figlio e a ogni bambino che sogna per il proprio futuro, io sono con voi, combatterò per voi e vincerò per voi. Stiamo per vincere come mai prima d’ora. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.

Negli ultimi anni la nostra nazione ha sofferto molto. Ma la riporteremo in auge e la renderemo di nuovo grande, più grande che mai. Saremo una nazione unica nel suo genere, piena di compassione, coraggio ed eccezionalità. La nostra forza fermerà tutte le guerre e porterà un nuovo spirito di unità in un mondo che è stato pieno di rabbia, violenza e totale imprevedibilità.

L’America tornerà a essere rispettata e ammirata, compreso da persone di religione, fede e buona volontà. Saremo prosperi, saremo orgogliosi, saremo forti e vinceremo come mai prima d’ora. Non saremo conquistati, non saremo intimiditi, non saremo spezzati e non falliremo. Da questo giorno in poi, gli Stati Uniti d’America saranno una nazione libera, sovrana e indipendente.

Affronteremo le sfide con coraggio,

vivremo con orgoglio, sogneremo con audacia, e nulla si frapporrà sul nostro cammino perché siamo americani. Il futuro è nostro. E la nostra età dell’oro è appena iniziata. Grazie, Dio benedica l’America, grazie a tutti.