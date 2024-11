"Ma dov'è finito Joe?" Quella strana ricerca su Google

Oh, ma sapete ieri su Google quale è stato il record di ricerche? Quello su il «ritiro di Joe Biden». Tradotto dagli analisti, ci sono elettori che si sono accorti che Joe non era più in gara dopo aver votato. Una cosa che fa riflettere sia su quanto i democratici non siano riusciti a trovare un leader decente (vale anche per i Repubblicani), sia su quanto non tutti coloro che votano sanno esattamente per cosa votano, non seguono.

Si sa che per molti il voto per Kamala Harris non è che fosse molto convintissimo, era un voto contro Trump, e abbiamo assistito alla campagna elettorale americana più caciariona che si sia mai vista negli Stati Uniti.

Però un dubbio quelle ricerche sul ritiro di Biden il giorno delle elezioni («ma come, si è ritirato?) fanno venire un dubbio: non è che sarebbe stato meglio lasciare il vecchio «Sleeply Joe»?

Magari era rimbambito, magari prendeva fischi per fiaschi e scambiava Zelensky per Putin, però esisteva, a tal punto che molti non si sono accorti che non c’era più.