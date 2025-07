Droni, orsi intelligenti e cyber api: cosa c'è dietro il programma Berloga voluto da Putin

Adolescenti impiegati sistematicamente dalle autorità russe nella progettazione e nei test dei droni lanciati poi a centinaia da Mosca contro obiettivi ucraini. La rivelazione arriva da un'inchiesta condotta dal sito di informazione russo con base all'estero Insider e ripresa nelle scorse ore dal Guardian. " I ragazzi sono coinvolti in maniera attiva nella modellazione di componenti di sistemi per vari velivoli senza pilota ", ha dichiarato un adolescente precisando di conoscere " almeno dieci persone " impiegate in tali processi presso grandi aziende.

Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto al Paese di incrementare la produzione di droni, armamenti sempre più decisivi nella guerra contro Kiev. Un ordine che a giudicare dai continui raid in Ucraina sembra essere stato attuato. La scoperta però di nuove tecnologie che permettono ai velivoli senza pilota di entrambi gli schieramenti di colpire sempre più in profondità sul territorio nemico sta spingendo la Russia a dare la caccia ad individui talentuosi anche tra le fasce di età più giovani.

Insider chiama alcuni dei ragazzi per nome. Il sedicenne Vladislav costruisce velivoli senza pilota che l'esercito russo utilizza per testare sistemi di guerra elettronica. Sasha, 13 anni, insegna ai soldati a pilotare droni e sviluppa equipaggiamenti per le truppe al fronte. Maksim, 17 anni, ha già ricevuto un'offerta di lavoro da un laboratorio " al servizio dell'operazione militare speciale ". Una Spoon River dei vivi che mostra come la guerra di Putin non conosce limiti di età.

Tutto comincia con competizioni nazionali in cui gli adolescenti russi si mettono alla prova su una piattaforma di videogiochi chiamata Berloga (la "tana dell'orso"): qui, su un pianeta di fantasia, "orsi intelligenti" da loro manovrati devono difendersi da attacchi di cyber api. In uno dei videogames, i giocatori usano droni per proteggere dagli insetti una specie di "miele energizzante" respingendo "ondate crescenti di nemici". In un altro, i giovani partecipanti imparano a guidare quadricotteri e a consegnare merci a coordinate precise.

Putin, scrive Insider, ha approvato personalmente il lancio di Berloga, inaugurata nel luglio del 2022 e resa popolare anche grazie alla concessione di un bonus di dieci punti extra ai gamers della Federazione che si accingono ad affrontare l'esame di Stato di fine scuola superiore. Gli sviluppatori della piattaforma contano però sul fatto che gli adolescenti russi continuino a partecipare anche dopo gli esami e che gli oltre 600mila giovani giocatori passino alla programmazione e all'assemblaggio di veri droni.

I giocatori più talentuosi accedono infatti a competizioni più avanzate, come quella chiamata Big Challenges che ricerca studenti promettenti da assumere in aziende che producono velivoli senza pilota, molte delle quali colpite da sanzioni internazionali. Tre finalisti del concorso intervistati dal sito di informazione russo hanno affermato di avere sempre avuto consapevolezza dell'applicazione militare di alcuni progetti. " Ci era proibito dire che serviva per la guerra e abbiamo inventato applicazione per civili ", hanno detto precisando che " un progetto deve sempre avere un duplice scopo, soprattuto quando si è studenti ".

I ragazzi russi sono coinvolti nella produzione anche di droni più sofisticati a lungo raggio. Una circostanza che è stata confermata da un documentario andato in onda negli scorsi giorni su una stazione televisiva militare di Mosca.