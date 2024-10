Harris a meno di un punto percentuale da Trump: il vantaggio dei dem continua a ridursi

Ascolta ora 00:00 00:00

Manca una settimana alle elezioni Usa: mentre i due candidati si concedono agli scampoli di campagna elettorale, il gap fra i due nei sondaggi si starebbe riducendo decisamente.

Sarebbe soprattutto il vantaggio di Kamala Harris a farsi sempre più esiguo su Donald Trump nei sondaggi nazionali. Lo scrive il New York Times, secondo cui la candidata dem manterrebbe un vantaggio di meno di un punto percentuale. Uno scarto strettissimo, che segna un primato da metà agosto. Le sfide negli Stati chiave rimangono più che aperte, con nessuno dei due candidati impostosi con un vantaggio deciso nei sette campi di battaglia che decideranno la presidenza.

Ma i sondaggi non sono un oracolo. Nel 2016 e nel 2020 hanno sottostimato Trump e nel 2012 il candidato democratico, Barack Obama; nel 2022 i democratici hanno perfino superato le medie dei sondaggi in diverse elezioni di medio termine. Le mancanze dei sondaggi passati possono dare un'idea di quanto le medie attuali potrebbero essere sbagliate. Secondo il Nyt, in recenti rilevazioni statali, Marist ha mostrato duelli serrati in Georgia, North Carolina e Arizona, con una parità in Georgia a un vantaggio di due punti di Trump nel secondo. In ognuno dei tre, i sondaggi erano vicini alla media del Times e simili ai precedenti sondaggi dello stesso ente. Anche gli ultimi sondaggi nei campi di battaglia del Nord sono rimasti serrati. Quinnipiac ha trovato la gara in parità nel Wisconsin, con Harris in vantaggio di quattro punti nel Michigan. È importante notare che i due risultati sono stati di gran lunga migliori per lei rispetto all'ultimo rilevazione, che mostrava Trump in vantaggio in entrambi gli Stati.

L'incertezza sembra, dunque, regnare sovrana, con la corsa che si fa sempre più feroce. Lo show di Trump al Madison Square Garden ha lasciato basiti i commentatori, compresi gli elettori Gop non-MAGA: si è trattato dell'ultimo tentativo di riportare sul palco il clima della Convention Nazionale e di appellarsi a una roccaforte dem come Manhattan che, tuttavia, è ricca di significati simbolici e d'affari per il magnate. Trump ha in programma un comizio ad Atlanta questa sera, mentre Harris farà diverse tappe della campagna in Michigan.

La candidata dem sembra voler optare per gli ultimi abbocchi con ilquesto lunedì, quando tornerà nello Stato per visitare l'Hemlock Semiconductor Next Gen Facility di Corning. L'azienda di Saginaw ha ricevuto un investimento di 325 milioni di dollari grazie al Chips and Science Act, una legge approvata dall'amministrazione Biden.