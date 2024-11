Film e serie tv: la presidenza Usa nella cultura di massa

Tutti gli uomini del presidente

Al netto dei biopic e del documentari, che pure sono moltissimi (forse il più celebre è Jfk - Un caso ancora aperto di Oliver Stone), il cinema e la tv hanno adoperato spesso la figura del presidente Usa in maniera creativa. Non solo in opere drammatiche, ma anche commedia, fantascienza o thriller sono stati i generi di riferimento dagli sceneggiatori per mettere al centro il potere esecutivo negli Stati Uniti e trattarne in maniera originale.

Nella fantascienza a volte l’obiettivo più sensibile per gli alieni è proprio la Casa Bianca, come in Independence Day, e nelle distopie futuristiche il presidente era un afroamericano, come ne Il quinto elemento, ma chiaramente tutto questo succedeva prima dei due mandati di Barack Obama. E anche nei cartoni animati gli accenni non mancano: basti pensare a tutte le volte in cui ne I Simpson si ventila che Lisa sarà la prima presidente donna. Ma quali sono le storie principali in cui si è parlato della presidenza Usa al cinema e in tv?

Film

Tutti gli uomini del presidente

Nel 1972 avvenne lo scandalo Watergate, una complessa vicenda di spionaggio che coinvolse il Partito Repubblicano, portando alle dimissioni del presidente Richard Nixon. L’affaire interessò un’inchiesta giornalistica del Washington Post che successivamente ha ispirato il film Tutti gli uomini del presidente di Alan J. Pakula, interpretato da Dustin Hoffman e Robert Redford. Non propriamente un biopic, ma comunque una storia in gran parte aderente alla realtà.

Le idi di marzo

Le campagne presidenziali possono essere piene di sorprese, sovvertimenti e colpi bassi. Parla di questo Le idi di marzo di George Clooney, film con un cast stellare che ripercorre le vicissitudini di ciò che accade dietro le quinte di addetti stampa e responsabili della campagna elettorale.

The Butler

Eugene Allen è stato maggiordomo alla Casa Bianca per oltre un trentennio. La sua storia, trasfigurata a fini cinematografici, viene narrata nel film The Butler. Nella pellicola, colui che è stato maggiordomo di ben 7 presidenti, Allen viene chiamato Cecil ed è interpretato da Forest Whitaker. Il lungo viaggio dalla piantagione di cotone alla residenza presidenziale è costellato da decenni di storia americana, tra cui i grandi cambiamenti degli anni ’60. E la storia di Cecil va di pari passo con quella degli altri afroamericani come lui.

Il presidente - Una storia d'amore

Si tratta di una commedia romantica, in cui il presidente, interpretato da Michael Douglas si innamora di un’attivista per una causa ecologica che sta appoggiando, interpretata da Annette Bening. Naturalmente ne Il presidente - Una storia d'amore non mancano gli intrighi politici, al fine di far domandare allo spettatore: l’amore trionferà nonostante gli ostacoli?

Sotto assedio - White House Down

Politica ma anche empatia in Sotto assedio - White House Down. Nel film si racconta di un attacco terroristico e di una sorta di tentato golpe che coinvolge la politica internazionale, insieme a un uomo comune che cerca di migliorare la propria esistenza personale e lavorativa, ma viene coinvolto suo malgrado in un’emergenza, una lotta per la vita e la pace mondiale.

Dave - Presidente per un giorno

Dave - Presidente per un giorno è la storia di un doppleganger, un sosia usato dal presidente in carica per presenziare a impegni anche quando non vuole - nel caso di specie a causa una relazione extraconiugale. Tuttavia al presidente accade di avere un ictus mentre Dave, quello che avrebbe dovuto essere presidente per un giorno, viene utilizzato opportunisticamente dal capo dello staff dell’esecutivo. Ma anziché reggere il gioco, Dave conquista tutti con la sua bontà, e le cose si mettono male per chi invece vuole usare il potere per i propri fini.

The President's Staff

Fa parte di questa lista anche un film italiano, The President's Staff. Si tratta di un particolare film di fantascienza in cui avviene un golpe guidato dagli alieni che vogliono vendicarsi per l’Area 51. È diretto e interpretato dal direttore d’orchestra Massimo Morini, con la sua band, i Buio Pesto, che recitano in un piccolo ma importante ruolo.

Serie tv

West Wing

L’Ala Ovest (West Wing) della Casa Bianca è quella che ospita gli uffici presidenziali. Il regista Aaron Sorkin ha scelto questo nome per la sua serie di 7 stagioni, che raccontava il percorso di un presidente, interpretato da Martin Sheen, dalla campagna elettorale fino alla fine del suo mandato.

House of Cards

House of Cards è stata una serie controversa a causa dello scandalo giudiziario che ha travolto il suo protagonista Kevin Spacey, licenziato dal telefilm ma dopo lunghe battaglie in tribunale assolto dalle accuse di molestie sessuali. Spacey interpretava Frank Underwood nella sua corsa fino al potere più alto, quello esecutivo, tra gli intrighi. È durata 6 stagioni, ma la parabola politica di Spacey si è consumata solo per le prime 5, mentre nell’ultima la protagonista è la moglie Claire Underwood, presidente a propria volta e interpretata da Robin Wright.

American Horror Story: Cult

La settima stagione della serie creata da Ryan Murphy e Brad Falchuck prende le mosse dalla campagna elettorale e dalla vittoria di Donald Trump nel 2016, un fatto davvero accaduto quindi, per parlare di una fantasia spaventosa in cui una setta opera per conquistare il potere e raggiungere la presidenza nelle successive elezioni. American Horror Story: Cult racconta appunto di uno scontro tra un uomo e una donna, un conservatore e una femminista - in parallelo con la corsa tra Trump e Hillary Clinton - e solo alla fine lo spettatore potrà farsi un’idea su ciò che veramente è accaduto lungo le 11 puntate.

Veep

Veep invece, per 7 stagioni, racconta le vicende di una vicepresidente che diventa a propria volta presidente, partendo da “ultima della fila”. Il suo nome è Selina Meyes ed è interpretata da Julia Louis-Dreyfus. La serie è una commedia, ma ha anche un carattere fortemente critico e satirico.

Designated Survivor

Designated Survivor è una serie di tre stagioni che racconta di un attentato alla Casa Bianca: muoiono tutti, compresi il presidente e i suoi papabili successori, tranne il segretario

di Stato, che è a casa, ma viene condotto subito in tutta sicurezza per il giuramento, essendo il “sopravvissuto designato” del titolo. È l’inizio di una storia piena di colpi di scena, interpretata da Kiefer Sutherland.