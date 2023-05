"È finita". Sanna Marin divorzia dal marito

Periodo tutt'altro che sereno per Sanna Marin. Reduce dalla batosta alle elezioni finlandesi, la premier uscente ha annunciato il divorzio dal marito Markus Raikkonen, una decisione assunta di comune accordo dopo 19 anni di vita trascorsi insieme. La 37enne ha condiviso una storia su Instagram che la vede sorridente insieme all'ormai ex coniuge e con un messaggio rivolto ai media: "Speriamo che rispetterete la nostra privacy. Non commenteremo ulteriormente la questione" .

Sanna Marin divorzia dal marito Markus Raikkonen

"Abbiamo chiesto assieme il divorzio", le parole di Sanna Marin nel confermare la rottura con lo storico compagno: "Siamo reciprocamente grati per i 19 anni che abbiamo condiviso e per la nostra amata figlia. Siamo ancora i migliori amici, vicini l'un l'altro e genitori amorosi. Continueremo a passare del tempo assieme come famiglia e l'uno con l'altro".

Scritta la parola fine alla storia d'amore che ha appassionato la Finlandia. Nominata premier nel 2019 a 34 anni - diventando così il capo di governo più giovane al mondo - Sanna Marin conobbe il marito Markus Raikkonen all'età di 18 anni, quando entrambi erano studenti nella città di Tampere, a nord di Helsinki. I due hanno messo al mondo una bambina, che oggi ha cinque anni, mentre il matrimonio è arrivato nell'agosto del 2020, residenza ufficiale del capo del governo, incarico che la socialdemocratica aveva assunto appena otto mesi prima.

Negli ultimi mesi non sono mancate le voci sulla crisi tra i due, in particolare in concomitanza con la diffusione di una serie di video privati della premier finlandese: una delle sequenze più chiacchierate quella che vedeva la Marin in atteggiamenti intimi con la popstar finnica Olavi Uusivirta nel privè di un club di Helsinki. Indiscrezioni smentite seccamente all'epoca.