"Prima la forza, poi la pace". Netanyahu ringrazia Trump

“La decisione di Trump è coraggiosa e cambierà la storia”. Dopo l’annuncio dell’attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari dell’Iran, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è congratulato con il presidente americano: "Congratulazioni presidente Trump. La sua audace decisione di colpire gli impianti nucleari iraniani con la forza impressionante e giusta degli Stati Uniti cambierà la storia".

Per Netanyahu, l’attacco di Washington potrebbe segnare una “svolta storica”, portando il Medio Oriente alla pace. Rivolgendosi al popolo israeliano, il premier ha affermato di aver mantenuto la promessa di distruggere il programma nucleare iraniano, rimarcando che l'attacco statunitense è stato condotto in "perfetto coordinamento" con il suo Paese: "Ricorderete che, fin dall'inizio [della guerra con l'Iran lanciata da Israele il 13 giugno), vi avevo promesso che gli impianti nucleari iraniani sarebbero stati distrutti in un modo o nell'altro. Quella promessa è stata mantenuta".

Netanyahu ha ribadito che il programma nucleare iraniano era una minaccia per “la nostra sopravvivenza”, nonché “un rischio per la pace dell'intero mondo”. Il premier israeliano ha confermato di aver sentito Trump: “Mi ha fatto i complimenti, ha elogiato i nostri soldati e ha lodato il nostro popolo. Anch'io l'ho ringraziato, i piloti statunitensi e il popolo americano". Non sono mancati gli elogi al capo della Casa Bianca, che “sta guidando con coraggio il mondo libero”: “È un grande amico di Israele, un amico senza eguali. A lui, a nome mio e di tutti i cittadini di Israele, a nome di tutto il popolo ebraico, rivolgo un ringraziamento di cuore profondo.

E so, cittadini di Israele, che parlo dal profondo del cuore di ciascuno di voi". Netanyahu ha poi concluso: "Siamo uniti, combattiamo insieme, e, con l'aiuto di Dio, vinciamo insieme. E come si dice nella parashat della settimana: 'Saliamo e saliamo perché possiamo prevalere su di loro’”.