Marion Marechal fonda Identitè-Libertès: un nuovo partito per la coalizione con Le Pen

Novità degna di nota nella destra francese: Marion Marechal ha annunciato il lancio di un nuovo partito chiamato "Identitè-Libertès". Intervistata da Le Figaro, l’eurodeputata ha sottolineato di voler lavorare a una coalizione con la zia Marine Le Pen, Jordan Bardella ed Eric Ciotti. Espulsa da Reconquete lo scorso giugno per aver sostenuto un accordo con il Rassemblement National per le elezioni legislative, la 35enne non ha fatto mistero delle sue ambizioni: "Ho deciso di lanciare un movimento politico per contribuire alla vittoria del campo nazionale" .

Marion Marechal s’è detta pronta a collaborare con “tutte le forze utili” , fino ad arrivare a Nicolas Dupont-Aignan, ossia ai sovranisti di Debout la France. "Voglio portare la voce di un diritto di civiltà che sia allo stesso tempo anti-woke, anti-assistenzialismo e anti-aiuti" , la strada tracciata dalla politica di Saint-Germain-en-Laye, che in vista delle elezioni presidenziali del 2027 ha annunciato di voler sostenere la zia Marine Le Pen. Lei è "candidata legittima del campo nazionale" , ha aggiunto: "Lavorerò con lei per costruire una maggioranza nell'Assemblea nazionale in cui sia rappresentato il diritto di civiltà" .

Tanti i temi comuni con le altre formazioni di destra: dal contrasto all’immigrazione al rifiuto dell’islamizzazione, passando per l’affermazione dell’eredità cristiana e della libertà di coscienza e di espressione. All’interno del suo movimento politico Marion Marechal potrà contare su tre dei quattro deputati europei eletti nella sua lista zemmorista a giugno: Guillaume Peltier, Nicolas Bay e Laurence Trochu.

Ne faranno parte anche Thibaut Monnier, Anne Sicard e Eddy Casterman. Ricordiamo che nelle scorse settimane si era parlato a lungo del possibile ritorno di Marechal nel Rassemblement National, ma la nipote di Marine Le Pen ha deciso di mettersi in proprio.