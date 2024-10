La Georgia vola verso il sogno europeo: i pro-Ue al 52%. La lotta sulle cifre negli exit poll

Ascolta ora 00:00 00:00

Ore critiche in Georgia in occasione dell'appuntamento elettorale che potrebbe rappresentare una rivoluzione copernicana per il Paese caucasico. "La Georgia europea sta vincendo con il 52% nonostante i tentativi di truccare le elezioni e senza i voti della diaspora. La Georgia ha dimostrato democrazia, europeità e maturità... Sono orgogliosa e fiduciosa nel nostro futuro europeo!": queste le parole con cui la presidente della Georgia, Salome Zourabichvili, ha salutato i primi exit poll, senza aspettare nemmeno i primi risultati provvisori. I dati preliminari della Commissione elettorale centrale della Georgia segnalano, intanto, un'affluenza alle urne del 58,94%.

Ore al cardiopalma, soprattutto dopo la diffusione di risultati contrastanti negli exit poll subito dopo la chiusura dei seggi alle 20.00 locali. Secondo due sondaggi commissionati da tv vicine all'opposizione, quest'ultima sarebbe in testa; al contrario, la tv filogovernativa Imedi dà in testa il partito al potere Sogno georgiano, accusato di essere filorusso e di voler sabotare il percorso verso l'Ue. L'exit poll della tv Formula che sostiene l'opposizione, commissionato a Edison Research, dà Sogno georgiano al 40.9%, mentre il risultato cumulativo delle coalizioni d'opposizione supererebbe questo esito.

Gli exit poll nettamente opposti hanno scatenato l'esultanza di entrambe le forze. Sia i dirigenti di 'Sogno georgiano e i i leader della coalizione dei partiti filo-europei, hanno rivendicato la vittoria e stanno già festeggiando. I sostenitori di Sogno Georgianò e la leadership del partito, tra cui il primo ministro Irakli Kobakhidze e il fondatore e presidente onorario, Bidzina Ivanishvili, sono saliti sul palco tra gli applausi dei presenti. Anche i sostenitori del fronte opposto sono in piazza per festeggiare.

Perfino il premier ungheresesi è congratulato con il Premier georgiano uscente, che la scorsa primavera ha partecipato a Budapest alla Conferenza per l'azione politica conservatrice, e con il partito fondato da Bidzina Ivanishvili per la "travolgente vittoria".