Germania, l'intelligence dichiara l'Afd "pericolo per la democrazia"

L'agenzia di intelligence tedesca ha classificato Afd come entità estremista che minaccia la democrazia. Secondo quanto sostenuto dai Servizi, infatti, il sospetto che il partito guidato da Alice Weidel - arrivato secondo alle elezioni federali di febbraio - stia perseguendo sforzi diretti contro il libero ordinamento democratico è diventato una certezza in aree chiave.

Finora l’Afd a livello federale era stato classificato come “caso sospetto” di estremismo di destra. Quello sancito oggi al termine di un’indagine durata circa tre anni è un passo avanti, legato secondo l'Ufficio per la protezione della Costituzione tedesca al "carattere estremista del partito nel suo complesso e che ignora il rispetto della dignità umana". "La concezione prevalente del partito riguardo alle persone, basata sull'etnia e sull'origine, è incompatibile con l'ordinamento fondamentale di una libera democrazia" quanto affermato dall’agenzia tramite i vicepresidenti Sinan Selen e Silke Willems. I Servizi hanno aggiunto che le esternazioni e le posizioni dell’Afd e dei suoi rappresentanti trasgrediscono il principio costituzionale dell'inviolabilità della dignità umana.

La stessa decisione era già stata presa in precedenza per alcune sezioni locali del partito, nonché per la sua ala giovanile. Da monitorare i possibili sviluppi: il Parlamento potrebbe anche chiedere lo scioglimento di tutto il partito, che dovrebbe poi essere confermato dalla Corte Costituzionale tedesca. Subito dopo la nota dell’intelligence, nota la ministra tedesca delI'Interno uscente Nancy Faeser ha tenuto ha precisare che “l’Ufficio federale per la Protezione della Costituzione ha il chiaro mandato di perseguire l'estremismo e proteggere la nostra democrazia" e che “non vi è stata alcuna influenza politica sul nuovo rapporto".

L’Afd è uno dei partiti più votati del Paese, secondo gli ultimi sondaggi disponibili sarebbe il più apprezzato dai

tedeschi. Secondo il recente rilevamento realizzato da Ipsos, il soggetto politico guidato dalla Weidel si attesta al 25 per cento, con un punto di vantaggio rispetto al blocco conservatore Cdu-Csu, quotato al 24 per cento.