Harris si gode il sostegno dei delegati, azzanna Trump e conclude il primo comizio sulle note di Beyoncé

Da Milwaukee (Wisconsin) Kamala Harris parla in pubblico per la prima volta da candidata democratica alla Casa Bianca. Formalmente le manca ancora il voto dei delegati alla convention democratica, ma dopo l'indicazione di Biden e l'endorsement di numerosi esponenti del partito, tra cui il leader del partito democratico al Congresso, il senatore Chuck Schumer e il deputato Hakeem Jeffries, virtualmente Harris ha già la maggioranza dei voti necessari.

Subito all'attacco di Trump

Harris rispolvera il suo passato da procuratrice, ricordando come abbia perseguito persone accusate di abusi sessuali, frode, truffatori, di chi ha "infranto la legge". E con sarcasmo ha sottolineato: "Quindi io conosco il tipo alla Donald Trump". A questa frase ha fatto seguito un lungo applauso. Harris ha poi ricordato anche la condanna per 34 reati inflitta al tycoon.

Un altro siluro contro il tycoon. Trump scambia favori "in cambio di donazioni" dai "suoi amici miliardari", osserva Kamala Harris, sottolineando che quella democratica è invece una "campagna di popolo". La vice presidente ripete quanto detto già ieri in Delaware, contrapponendo il suo curruculum di ex procuratrice a quello di "pregiudicato" di Trump

Galvanizzare la base

Per cercare di creare entusiasmo nella base Harris ostenta sicurezza: "Come nel 2020 anche stavolta vinceremo". E ribadisce: La nostra è una lotta per il futuro, non torneremo indietro".

La canzone di Beyoncé

Kamala conclude il suo comizio sulle note di "Freedom", la famosa canzone di Beyoncé che la popstar ha autorizzato la vicepresidente ad utilizzare in campagna elettorale.

Cosa dicono i sondaggi

Nel primo sondaggio dopo il ritiro di Biden si riduce il vantaggio di Donald Trump con Kamala Harris ad appena due punti dal tycoon.

Il dato emerge dal sondaggio pubblicato da Morning Consult che dà Trump al 47% e la vice presidente al 45%. Nell'ultimo poll realizzato sempre dalla stessa società, tra il 15 e il 17 luglio, l'ex presidente aveva un vantaggio di quattro punti su Biden, con il 46% contro il 42%.