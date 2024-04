"Ho detto chiaramente a Israele: Non attaccare Haifa", l'ennesima gaffe di Biden

Joe Biden finisce ancora una volta al centro delle poemiche a causa dell'ennesima gaffe commessa nel corso di un'intervista, durante la quale ha confuso la città portuale israeliana di Haifa con quello che è l'ultimo rifugio per i civili nella Striscia di Gaza, ovvero Rafah. Sarà stata l'assonanza tra i due nomi oppure l'ultimo segnale di un evidente stato di confusione, ma sentire consigliare a Israele di non attaccare una sua città ha scatenato l'ilarità sul web e sui principali social network.

L'episodio si è verificato durante la giornata dello scorso martedì 16 aprile, quando il capo dello Stato 81enne ha concesso un'intervista a Reshad Hudson, corrispondente di Nexstar Media. Nel momento in cui il giornalista gli ha chiesto quale fosse il suo piano per riconquistare gli elettori americani filo-palestinesi in vista delle prossime presidenziali, alla luce del conflitto israelo-palestinese, Biden è apparso inizialmente titubante. “Li ho incontrati, numero uno” , ha poi replicato il presidente. “Numero due: ho chiarito che dobbiamo aumentare notevolmente la quantità di cibo, acqua e assistenza sanitaria destinati a Gaza” . Ma il piano del capo dello Stato non si esaurisce qui. È proprio il terzo punto del discorso quello che ha scatenato le reazioni divertite dei trumpiani e quelle sempre più preoccupate degli elettori democratici. “Ho detto chiaramente agli Israeliani: Non attaccate Haifa” , ha sentenziato. Ovviamente il riferimento era a Rafah, ma le sue parole non potevano non fare il giro del mondo, dato che il capo dello Stato non è nuovo a gaffe di questo genere.

Dopo aver pronunciato quella frase, Biden si è interrotto, come se avesse improvvisamente perso il filo del discorso o qualsiasi interesse ad approfondire il punto. "Non è così, voglio dire, comunque" , ha farfugliato il presidente in evidente difficoltà.

La questione di Rafah è molto delicata, e in tanti stanno facendo pressioni su Israele affinché rinunci all'idea di effettuare un'incursione armata. “Nessuna forza al mondo impedirà alle forze di difesa israeliane di avanzare verso Rafah” , ha dichiarato invece il primo ministro Benjamin Netanyahu, fermamente deciso ad andare fino in fondo.

L'uscita del presidente Usa ha scatenato l'ilarità del popolo del web, ma non solo quella di persone comuni. “Penso che Israele dovrebbe accogliere la richiesta di Biden di non attaccare Haifa” , ha ironizzato su X l’ex ambasciatore americano in Israele David Friedman.

“Credo che ci sia una forte probabilità che Israele si astenga dal colpire Haifa”

“seriamente imbarazzante”.

Breaking: Biden clarified that he has no problem with Israel attacking Rafah in Gaza, and his only demand is that Israel wouldn't attack Haifa, the 3rd largest city in Israel ?￰゚ヌᄆ

pic.twitter.com/iQdjhOtWq3 — Dr. Eli David (@DrEliDavid) April 18, 2024

, ha twittato similmente l’ex deputato dello stato di New York Dov Hikind, definendo l’errore