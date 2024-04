"Guardate la sua mano!". Le immagini di Biden fanno il giro del web: l'affondo dei trumpiani

Nuovi dubbi sulle reali condizioni di salute di Joe Biden, protagonista di un plateale gesto con la mano che ha lasciato di stucco i sostenitori di Donald Trump ma non solo, dato che in tanti, anche oltreoceano, hanno iniziato a domandarsi come l'attuale capo dello Stato possa presentarsi alle prossime presidenziali.

Non si tratta dell'episodio più clamoroso, dato che anche nel più recente passato l'attuale presidente degli Stati Uniti d'America si è lasciato sfuggire qualche parola di troppo nonostante i tentativi da parte dei membri del suo entourage di limitare il più possibile la sua apparentemente incontrollabile "esuberanza", ma di certo l'ennesima stranezza non fa altro che alimentare il dibattito e le polemiche nel Paese.

Biden, in compagnia della first lady Jill, ha invitato alla Casa Bianca il primo ministro giapponese Fumio Kishida e la moglie, nell'ambito di un incontro durante il quale i due Paesi hanno concordato un ulteriore consolidamento del loro rapporto per far fronte alle nuove tensioni geopolitiche causate in oriente dallo strapotere della Cina e dai timori relativi allo sviluppo del programma missilistico e di quello nucleare da parte della Corea del Nord.

Ma a catalizzare l'attenzione sul web e sui social network, in particolar modo tra gli elettori e i cittadini americani, è stato l'ennesimo inquietante gesto plateale del presidente Biden. Facendo strada ai suoi due ospiti per prendere posto nel punto in cui sarebbero state scattate delle foto di rito, Biden ha allargato il braccio destro, indicando il punto esatto con la mano. E fin qui nulla di strano, se non che quella mano è rimasta rigida nella medesima posizione anche quando i leader di stato e le rispettive consorti hanno sceso i gradini per arrivare al punto prestabilito. E quella singolare posizione è stata mantenuta pure mentre i quattro uscivano dalla sala accompagnati dalla musica.

La mano anchilosata del presidente ha alimentato i sospetti tra coloro i quali ritengono che qualcuno alla Casa Bianca stia tentando, per quanto a fatica, di celare le precarie condizioni di salute del capo dello Stato, non dimenticando gli episodi divenuti celebri del tentativo di stretta di mano al nulla o quello in cui uno spaesato Biden, dopo aver tenuto un discorso, si guarda intorno alla ricerca di qualcuno che in realtà non c'è.

"Guardate attentamente questo video con Joe Biden e noterete qualcosa che desiderano tenere nascosto!" , scrive Donald Trump sul suo profilo X commentando il video incriminato. "Guardate la sua mano, è rigida, è inquietante" , aggiunge un follower.

"O mio Dio, non si muove più"

Carefully watch this video featuring Joe Biden and you'll notice something that they wish to keep hidden!pic.twitter.com/g8DmASaOi9 — Donald J. Trump News (@DonaldTNews) April 11, 2024

, scherza un altro internauta.