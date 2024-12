"Vogliamo un premier di sinistra". I socialisti aprono a Macron

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovi colpi di scena nella crisi politica francese: il Partito socialista e i Repubblicani sono pronti a negoziare con il presidente Emmanuel Macron per la formazione del nuovo governo, sulla base di "concessioni reciproche", dopo la caduta dell'esecutivo di Michel Barnier. Alle 12.00 è iniziato l'incontro all'Eliseo tra Macron e il segretario del Ps Olivier Faure, il quale ha precisato alla radio Franceinfo che il nuovo governo avrà un "contratto a tempo determinato".

Poco prima di entrare all'Eliseo, il segretario del Partito Socialista ha invocato "un primo ministro di sinistra". Il numero uno del Ps ha inoltre deplorato che i socialisti siano gli unici, all'interno del Nuovo Fronte Popolare, a essere stati invitati all'Eliseo. "Noto, sono sorpreso e preoccupato che il Presidente della Repubblica non abbia ancora chiamato gli ecologisti nè i comunisti, anche se hanno espresso il desiderio di partecipare a un approccio costruttivo", ha dichiarato il primo segretario del Ps. Secondo fonti dell'emittente Bfmtv, il presidente Macron "non nominerà un primo ministro del Partito Socialista fin quando sarà alleato con gli Insoumise". Sempre secondo indiscrezioni, Macron valuta che un'alleanza Ps-Lfi porterà a una "mozione di sfiducia inevitabile".

"Siamo venuti a dire al Presidente della Repubblica che siamo consapevoli della situazione di stallo in cui versa il Paese e che vogliamo partecipare affinché il futuro dei francesi sia garantito. Ci assumiamo le nostre responsabilità, attraverso il dialogo e il confronto dei punti di vista. Vogliamo che gli ambientalisti e il Partito Comunista siano accolti allo stesso modo", ha dichiarato Fraure prima dell'incontro. Poi, ha precisato i desiderata del Partito: "Vogliamo un cambiamento di rotta che risponda a ciò che i francesi hanno espresso il 7 luglio: aumentare il loro potere d'acquisto, invertire la riforma delle pensioni, migliorare i servizi pubblici... Solo un Primo Ministro di sinistra può garantire questa direzione".

Una scelta che ora rischia di spaccare la sinistra pronta a ribadire che Lfi non ha conferito alcun mandato a Faure: lo ha scritto su X il leader della France insoumise Jean-Luc Mèlenchon in un post alquanto piccato, in reazione alle ultime dichiarazioni di Faure, ricevuto all'Eliseo. Faure, inoltre, ha fatto sapere che desidererebbe anche che Macron nomini "un precursore" che organizzi questo negoziato tra le forze politiche prima di nominare un primo ministro.

"Lfi non ha dato alcun mandato a Olivier Faure, nè per presentarsi da solo a questo incontro, nè per negoziare un accordo e fare concessioni reciproche a Macron e Les Republicains. Niente di ciò che dice o fa è a nome nostro o del Nuovo Fronte Popolare", ha dichiarato Mèlenchon.