L'annuncio di Trump: "Non ci sarà un altro dibattito con Kamala Harris"

Ascolta ora 00:00 00:00

Quello andato in onda martedì notte su Abc è stato il primo e unico confronto televisivo tra Donald Trump e Kamala Harris. Non ci sarà un altro dibattito tra i due candidati alle presidenziali Usa: la conferma è arrivata dal tycoon attraverso un post su Truth Social. "Non ci sarà un terzo dibattito" , le parole dell'ex capo della Casa Bianca, conteggiando quello di giugno con Joe Biden. In altri termijni, un secco "no" alla proposta della democratica.

"Quando un pugile perde un incontro, le prime parole che gli escono dalla bocca sono: 'VOGLIO UNA RIVINCITA'. I sondaggi mostrano chiaramente che ho vinto il dibattito contro la compagna Kamala Harris, la candidata della sinistra radicale dei democratici, martedì sera, e lei ha immediatamente chiesto un secondo dibattito" , le parole di Trump su Truth Social. Il tycoon ha poi messo nel mirino anche Biden, affermando che l'attuale presidente e la Harris hanno distrutto gli Stati Uniti "con milioni di criminali e persone mentalmente squilibrate che si riversano negli Usa, totalmente senza controllo e senza controlli, e con l'inflazione che manda in bancarotta la nostra classe media" .

"Kamala dovrebbe concentrarsi su ciò che avrebbe dovuto fare durante gli ultimi quattro anni" , ha concluso Trump, ribadendo il suo al terzo confronto. Pressochè immediata la reazione della Harris, che nel corso di un comizio a Charlotte, in North Carolina, ha rilanciato: "Credo che gli elettori meritino un altro dibattito" . Ma a meno di clamorosi colpi di scena, quello di martedì sarà l'unico faccia a faccia tra i due candidati presidenti. Il dibattito tv ha registrato 67 milioni di telespettatori: secondo gli esperti di Nielsen, si tratta di un dato nettamente superiore rispetto a quanti hanno visto il dibattito tra Trump e Biden a giugno sulla Cnn (51 milioni).

Nonostante il buon risultato, non ha invece raggiunto i 73 milioni di telespettatori del primo dibattito tra Trump e Biden nel 2020. Ricordiamo che il record risale al 2016: 84 milioni di persone si sintonizzarono sul primo confronto di dibattito tra Hillary Clinton e Trump.