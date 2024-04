L'autogol di Sunak: vestire le sneakers Adidas del momento

Il tentativo di apparire un uomo normale, vicino alla gente, si è trasformato in un clamoroso autogol per Rishi Sunak. In una delle fasi più difficili del suo mandato, il primo ministro britannico è finito al centro delle discussioni sui social per la decisione di indossare un paio di Adidas Sambas nuove di zecca in un’intervista rilasciata ad Abigail Foster e pubblicata su Instagram. Non si tratta di una scarpa qualsiasi, ma delle sneakers del momento, soprattutto tra le giovani donne. Versatili e senza tempo, l’accessorio cool per eccellenza, come testimoniato dal successo tra star del calibro di Hailey Baldwin Bieber, Rosie Huntington-Whiteley, Bella Hadid, Rihanna e Kendall Jenner.

Progettate negli anni Settanta e diventate popolari negli anni Novanta, le Adidas Sambas sono tornate di moda negli ultimi mesi, diventando le sneakers più amate dalla Generazione Z. Da tre anni “scarpa dell’anno”, hanno nella semplicità la chiave del successo: alla fine parliamo di un semplice paio di scarpe da ginnastica con le celebri tre strisce Adidas. Il prezzo non è esorbitante rispetto alle altre sneakers “di culto”: 90 sterline. Per tutti questi motivi Sunak potrebbe aver pensato di fare gol a porta vuota indossando un paio di Adidas Sambas per un contenuto Instagram, la terra della Gen Z. E invece no.

Come evidenziato dal Telegraph, Sunak ha scatenato polemiche perché poco credibile. Lui, premier milionario, che una volta ha indossato dei mocassini Prada da 500 sterline per visitare un cantiere, che di punto in bianco indossa delle sneakers da giovani. Molti utenti hanno posto l’accento sull’aspetto pulito e luccicante delle scarpe che sembrano appena tirate fuori da una scatola per l’occasione. C’è chi, ironicamente, ha ipotizzato la prossima mossa del premier britannico: “Nel prossimo video indosserà una felpa con cappuccio” .

Ma attenzione. Il video di Sunak potrebbe costare caro anche alle Adidas Sambas. Secondo gli esperti, le sneakers potrebbero aver perso la loro aura cool. In altri termini, le vendite potrebbero diminuire “grazie” al look sfoggiato dal titolare di Downing Street. Un grattacapo, l’ennesimo, per Sunak, che deve fare i conti con un distacco dai laburisti a dir poco spaventoso. Gli ultimi sondaggi non sorridono ai conservatori, anzi.

