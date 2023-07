Al concerto di Elton John dopo i fatti di Nanterre: è bufera su Macron

La Francia si sveglia dopo l'ennesima notte di rivolta e devastazione. Il bilancio è sconvolgente, solo nelle ultime ore ci sono stati oltre mille fermi, 79 poliziotti feriti e una vittima, un ragazzo di 20 anni, deceduto dopo essere precipitato dal tetto di un esercizio commerciale di Rouen. In un simile clima di tensione, sta facendo discutere la comparsa del presidente francese Emmanuel Macron al concerto di Elton John. Macron si è presentato insieme alla moglie Brigitte all'ultima esibizione del cantante britannico. È stato addirittura visto ballare. Un comportamento che ha suscitato rabbia e risentimento nei francesi.

Monta la polemica

Sui social network, ma anche sulle pagine di alcuni quotidiani, è dito puntato contro il presidente della Repubblica francese. Mentre la Francia viene messa a ferro e fuoco dopo la morte del 17enne Nahel, Macron viene sorpreso in una situazione mondana come un concerto.

Sta facendo il giro del web il video in cui lo si vede ballare insieme alla première dame, Brigitte, al concerto di Elton John. L'evento contestato si è verificato mercoledì sera, proprio il giorno dopo la sparatoria che ha dato origine a tutto. Sulle note di Saturday Night’s Alright for Fighting, Macron batte il piede a ritmo, godendosi lo spettacolo all'Accor Arena.

Un'immagine che fa male ai francesi. "Macron e Brigitte ballano mentre la Francia brucia" , è il commento di molti. A soffiare sul fuoco, anche alcuni esponenti politici. " Mentre la Francia era in fiamme, Macron non era al fianco del suo ministro dell'Interno o della polizia, ma ha preferito applaudire Elton John ", è stato il commento dell'eurodeputato Thierry Mariani di Rassemblement National, come riportato da Open.

La smentita

In realtà, secondo quanto ricostruito dalla rubrica Checknews di Libération le cose sarebbero andate in modo differente. A quanto pare Macron era tornato a Parigi il 28 dopo essere stato 3 giorni a Marsiglia. Era stato messo al corrente di quanto accaduto a Nanterre, e la mattina aveva rilasciato un commento sulla vicenda, condannando l'accaduto.

Viene però sottolieato che fino ad allora non si erano verificate rivolte, dunque per questo motivo il clima era ancora disteso e la sera Macron e consorte avevano deciso di recarsi all'Accor Arena per assistere al concerto di Elton John. " È andato a salutare Elton John per il suo ultimo show in Francia ", hanno fatto sapere fonti vicini al presidente che spiegano come i disordini siano cominciati dopo il concerto.

La polemica, però, continua a crescere. Non è affatto detto che la ricostruzione temporale di Libération e le dichiarazioni dell'entourage del presidente sia sufficiente a placare la collera dei francesi.