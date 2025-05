Lo schiaffo di Brigitte a Macron. Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'atterraggio di Emmanuel Macron in Vietnam non sembra essere stato particolarmente agevole. E non tanto per le turbolenze atmosferiche ma quando per quelle familiari. Quando il portellone dell'aereo presidenziale è stato aperto, le telecamere e i fotografi stavano già inquadrando l'uscita del presidente, che sarebbe uscito dal velivolo di lì a poco. Ma appena Macron è comparso davanti al portellone, dall'altra parte si è vista una mano schiaffeggiarlo: chi è stato a colpire il presidente francese?

La risposta è presto detta: Brigitte Macron, sua moglie. Il presidente francese resta un attimo attonito per quanto accaduto, si tocca la guancia e poi si presenta davanti alle scale per iniziare la sua discesa. Qualche secondo dopo fa la sua comparsa, stavolta per intero e non solo con un braccio, Brigitte Macron: che la tensione tra i due ci sia è evidente anche dall'atteggiamento della moglie del presidente. Macron, con oggettiva galanteria, prima di iniziare la discesa porge il braccio a sua moglie, per offrirle un punto di ancoraggio visto e considerato la complessità di scendere quei gradini con le scarpe con il tacco. Ma lei, con estrema disinvoltura, ignora il marito e scende in autonomia, poggiandosi al corrimano della scaletta. Macron, capendo che sua moglie non avrebbe nemmeno dato la parvenza di una serenità davanti alle telecamere, fa finta di nulla e i due scendono affiancati, ma distanti, le scale del loro aereo.

L'Eliseo si è precipitato a spiegare l'accaduto, che in poco tempo dopo le immagini girate dall'Associated Press ha fatto il giro del mondo, spiegando che si è trattato " solo un momento di sfogo tra il presidente e la consorte, rilassati prima di cominciare la visita ". In un primo momento, per altro, l'Eliseo ha anche provato a sostenere la tesi che si trattasse di un video fake ma nel momento in cui è stato appurato che fosse tutto vero, la versione è cambiata e un collaboratore di Macron ha parlato di un "battibecco" della coppia, in cui " il presidente e la moglie scaricavano la tensione un'ultima volta prima dell'inizio del viaggio ufficiale ".

