Meglio al fronte che in galera. Non sempre però. Alexey Bugaev, ex calciatore di Lokomotiv, Torpedo, Kimki, Krasnodar e con sette presenze nella nazionale russa, è morto ucciso in un azione di guerra, con l’esercito russo, nel territorio ucraino.

Bugaev, di 43 anni, era stato condannato a nove anni e mezzo di prigione per possesso di droga, la polizia di Mosca l’aveva arrestato per detenzione e spaccio di sostanze proibite, avendo trovato quasi mezzo chilo di droga nel suo appartamento. L’ex calciatore aveva ammesso la colpa, chiedendo ed ottenendo di commutare la pena con la possibilità di partire per la guerra. Qui ha concluso la sua storia.