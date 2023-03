Altro che Biden: ecco chi vogliono candidare i dem contro Trump

Il Partito democratico Usa è al bivio: da un lato, molti dem non nascondono la loro preoccupazione nel dover sostenere la candidatura dell'anziano presidente uscente, Joe Biden (82 anni nel 2024) mentre, dall'altro, temono ancora di più che l'alternativa a Biden possa essere rappresentata dalla vicepresidente Kamala Harris, che vedono come un candidato estremamente debole e poco popolare, dentro e fuori il partito. Come nota su The Hill l'ex funzionario della Casa Bianca Douglas Mackinnon, nessuno vuole che il presidente o la vicepresidente rappresentino il partito nel 2024, ma tutti si sentono messi all'angolo perché Biden e Harris si rifiutano di ammettere, anche in privato, l'ovvio. I democratici hanno dunque bisogno di una "superstar" che possa salvare il partito da una probabile sconfitta contro l'avversario repubblicano, che sia l'ex presidente Donald Trump o il governatore della Florida Ron DeSantis. La più appetibile è l'ex first lady Michelle Obama, ma qualcuno ipotizza anche una discesa in campo di Hillary Clinton.

I democratici di alto livello, scrive Mackinnon " si stanno mobilitando per la rielezione del presidente Biden, non perché pensino che sia nell'interesse del Paese che un 82enne inizi un secondo mandato, ma perché temono la potenziale alternativa: la nomina di Kamala Harris e elezione di Donald Trump ".

I dem pensano a Michelle Obama per salvare il partito

" I democratici con cui ho parlato - riferisce The Hill - tutti dichiaratamente con un senso di disperazione, rendendosi conto che uno scenario del genere è, con ogni probabilità, una fantasia - hanno offerto quattro nomi come possibili candidati salvatori/superstar: l'ex first lady Michelle Obama, l'ex segretario di Stato e già candidata presidenziale Hillary Clinton, l'ex candidato e ora inviato per il clima della Casa Bianca John Kerry e l'ex vicepresidente e candidato presidenziale Al Gore". Se gli ultimi tre sono forse troppo anziani per rappresentare un'alternativa a Joe Biden (Kerry ha 79 anni, Gore 74, Clinton 75), è dunque il nome dell'ex first lady Michelle Obama a stuzzicare maggiormente la fantasia dei dem. A 59 anni, Obama potrebbe infatti emergere come uno dei candidati migliori e i democratici potrebbero cercare di spingerla a candidarsi, anche se la diretta interessata ha più volte escluso quest'ipotesi, affermando che non ha alcuna intenzione di candidarsi. Naturalmente, spiega Mackinnon, i democratici hanno un numero di potenziali candidati più giovani e, probabilmente, anche più popolari che potrebbero rappresentare quella "nuova generazione", inclusi i governatori Gavin Newsom della California (55 anni) e Gretchen Whitmer del Michigan (51). Difficile però sarebbe spiegare a quel punto alla vicepresidente Harris di farsi da parte.

