Morto Josè Mujica, ex presidente dell'Uruguay

L'ex presidente dell'Uruguay José "Pepe" Mujica (2010-2015), a cui era stato diagnosticato un cancro all'esofago nell'aprile dello scorso anno, è morto oggi all'età di 89 anni.

L'annuncio è stato dato dal presidente dell'Uruguay, Yamandú Orsi, delfino di Mujica. È con profondo dolore che annunciamo la morte del nostro compagno Pepe Mujica. Presidente, militante, leader e dirigente. Ci mancherai molto, caro vecchio", ha scritto su X l'attuale presidente del Paese sudamericano, Yamandù Orsi. "Grazie per tutto quello che ci hai dato e per il tuo profondo amore per il tuo popolo", ha aggiunto Orsi.

Anche se le

cure lo avevano reso debole e a malapena in grado di mangiare, Mujica era riapparso sulla scena politica nell'autunno del 2024, facendo campagna elettorale per la competizione nazionale che ha portato Orsi alla presidenza.