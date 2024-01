"Pronto a nuovi attacchi contro gli Houti". Sale la tensione in Medio Oriente

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, rispondendo alle domande dei giornalisti sugli attacchi aerei condotti da Usa e Gran Bretagna in Yemen contro i ribelli Houthi ha spiegato: " Non credo ci siano vittime civili e questo è un altro dei motivi per cui è stato un successo ". E alla domanda se avesse qualche messaggio da inviare all'Iran, il presidente ha risposto di averlo già fatto. Ma è il passaggio successivo quello più forse della conferenza, perché il commander in chief ha annunciato che potrebbero esserci altri attacchi: " Ci assicureremo di rispondere agli Houthi se loro continueranno questo comportamento vergognoso ".

Successivamente alla conferenza, la Casa Bianca ha pubblicato una lettera di Joe Biden al Presidente della Camera, Mike Johnson, e al presidente pro-tempore del Senato, Patty Murray, in cui spiega perchè non ha cercato l'approvazione del Congresso prima di autorizzare gli attacchi aerei di ieri sera sugli obiettivi Houthi nello Yemen. Questa è una delle accuse mosse al presidente nelle ultime ore dai suoi oppositori ma l'obbligo del presidente degli Stati Uniti è quello di informare il Congresso entro 48 ore. " Ho diretto questa azione militare in linea con la mia responsabilità di proteggere i cittadini statunitensi sia in patria sia all'estero e nel promuovere la sicurezza nazionale e gli interessi di politica estera degli Stati Uniti ", ha esordito il presidente.