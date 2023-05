Nuova gaffe per Biden: sbaglia il numero di nipoti

Evento movimentato alla Casa Bianca per l'evento organizzato in onore della squadra di basket femminile che ha vinto il campionato dei college nazionale. Tuttavia, ancora una volta, Joe Biden ha fatto parlare di sè per una gaffe relativa al suo ambito familiare, che ha molto colpito i presenti e sollevato qualche perplessità. Il presidente, infatti, ha detto di avere quattro nipoti femmine ma tutti sanno che in realtà sono cinque.

" Le vere atlete della mia famiglia sono tutte donne ", ha sottolineato Biden, riferendosi alle figlie dei suoi figli, che sono appunto cinque. Non ci sarebbe nulla di male, tutti hanno o hanno avuto un nonno che sbaglia i nomi o ha uno scivolone quando parla dei nipoti. Ma qui non si parla di un nonno come gli altri ma dell'uomo che ha i mano i maggiori poteri del pianeta Terra, a cui sono affidate le vite di miliardi di persone. Questa non è che l'ennesima gaffe del presidente, ormai ottantenne, che ha annunciato di voler correre per un secondo mandato alla Casa Bianca ma la sequela di errori e di situazioni peculiari che si sono susseguite nel tempo lasciano molti interrogativi, anche al suo stesso partito.

I media e l'opinione pubblica temono seriamente per la sua tenuta fisica e mentale in vista di un secondo mandato da commander-in-chief. All'inizio di questo mese, per esempio. Biden ha detto ai giornalisti che aveva in programma una " importante conferenza stampa " quando invece si trattava di un'intervista. E ancora, alla Nbc aveva dichiarato di voler celebrare almeno " altre tre o quattro " Pasqua alla Casa Bianca per poi aggiungere: " Forse cinque, forse sei, che diavolo? ". Affermazioni scollegate dalla realtà che fanno preoccupare seriamente chi segue da vicino la politica americana.

Sono numerosi i momenti di "buio" di Joe Biden e sembrano intensificarsi negli ultimi mesi. Alla fine dell'anno scorso, ha affermato che nel 2008 ha assegnato a suo zio la medaglia Purple Heart per aver prestato servizio nella seconda guerra mondiale, sebbene suo zio fosse morto dieci anni prima. E sempre l'anno scorso chiese di alzarsi ad una deputata che purtroppo era deceduta qualche giorno prima.

L'evento ha visto anche lo svenimento di una delle giocatrici delle "Tigers" mentre parlava il presidente. La ragazza è stata portata via dalla East Room su una sedia a rotelle, il presidente ha ripreso il suo intervento rassicurando sulle condizioni della ragazza.