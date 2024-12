Kekius Maximus e l'avatar di Pepe the frog: Elon Musk cambia pelle su X

Ascolta ora 00:00 00:00

Cambiamenti - al momento solo social - per Elon Musk alla fine di questo 2024. Il visionario imprenditore sudafricano ha infatti modificato il suo nome su X, il social network di sua proprietà, e ha anche scelto un nuovo avatar. Mister Tesla ha ribattezzato il proprio profilo utente Kekius Maximus e ha anche cambiato la sua foto con un'immagine di "Pepe the frog", ossia “Pepe la rana”.

Andiamo per gradi. Kekius Maximus è un token di criptovaluta che opera su diverse piattaforme blockchain tra cui Ethereum e Solana. Di recente è emersa come un'entità di spicco nel mercato delle criptovalute, attirando l'attenzione sia degli investitori che degli appassionati. Al 27 dicembre, Kekius veniva venduto a circa $0,005667, con un aumento del 497,56 per cento in 24 ore.

Il collegamento tra il cambio del nome del profilo di Musk e la criptovaluta non è ancora chiaro, anche se in un post su X ha scritto: "Kekius Maximus raggiungerà presto il livello 80 in PoE hardcore". Non è la prima volta che l’imprenditore parla di criptovalute, anzi, non ha mai nascosto il suo interesse per quel mondo. Così come non è la prima volta che Musk modifica il suo nickname su X: nel gennaio del 2023 passò da “Elon Musk” a “Mr. Tweet”.

Per quanto concerne la nuova immagine profilo, “Pepe la rana” è un noto personaggio dei meme online. La rana antropomorfa verde con un corpo umanoide viene qui mostrata con un'armatura dorata mentre tiene in mano un joystick per videogiochi.

Si tratta chiaramente di un’immagine che simboleggia, per questo viene spesso utilizzata per ironizzare su un evento o su un fatto, anche se nel 2019 è diventata simbolo delle proteste di Hong Kong contro l'atto di estradizione.