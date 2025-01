La stangata di Trump: "Da domani dazi per Canada, Messico e Cina"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che imporrà i suoi dazi nel weekend, scommettendo che tassare le aziende americane per i beni importati alla fine punirà i paesi che producono ciò che gli americani vogliono, e porterà quelle nazioni al tavolo delle trattative.

Domani", 1 febbraio, scatteranno dazi del 25% su Canada e Messico e del 10% sulla Cina. Lo conferma la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, definendo "false" le indiscrezioni riportate dalla Reuters. Trump e la sua amministrazione sono stati coerenti: i dazi in qualche forma arriveranno sabato. Ma hanno offerto informazioni contrastanti su quali dazi sarebbero stati annunciati questo fine settimana.

In occasione della cerimonia di firma nello Studio Ovale nel suo primo giorno in carica, Trump aveva dichiarato che avrebbe imposto tariffe generalizzate del 25% su Messico e Canada il 1° febbraio. Il giorno dopo, che avrebbe imposto una tariffa del 10% su tutti i beni provenienti dalla Cina il 1° febbraio. E di nuovo giovedì dallo Studio Ovale, Trump ha riferito che la sua amministrazione avrebbe annunciato tariffe del 25% su Canada e Messico sabato. Oggi, poi, Leavitt ha confutato il rapporto della Reuters che suggeriva che le tariffe avrebbero potuto essere ritardate, sostenendo che dazi del 25% su Canada e Messico e tariffe del 10% sulla Cina sarebbero state introdotte da subito.

Non è ancora chiaro se le tasse sulle importazioni includeranno esenzioni per prodotti come il petrolio. Cina, Canada e Messico sono i principali partner commerciali degli Stati Uniti, rappresentando il 40% dei beni importati negli Stati Uniti lo scorso anno. Ora però cresce il timore che le nuove forti imposte possano innescare una guerra commerciale su vasta scala e far salire i prezzi negli Stati Uniti. Oggi il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dichiarato: "Non è quello che vogliamo, ma se andrà avanti, agiremo anche noi".

Il Canada e il Messico hanno già dichiarato che avrebbero risposto ai dazi statunitensi con misure proprie: tuttaavia, se le importazioni statunitensi di petrolio dal Canada e dal Messico venissero colpite da imposte, ciò rischierebbe di vanificare la promessa di Trump di abbassare il costo della vita. Il costo delle tariffe sull'energia importata potrebbe essere scaricato sulle aziende e sui consumatori, con il conseguente aumento dei prezzi di benzina e generi alimentari.